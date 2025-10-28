Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi 2 nhà dân ở Trà Leng

Hoài Văn
TPO - Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng nay 28/10, ngọn đồi ở thôn 1 xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ ập làm sập hoàn toàn 2 nhà dân, rất may không có thiệt hại về người

Sáng 28/10, lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng) cho biết, ngọn đồi ở thôn 1 bất ngờ đổ ập vào khoảng 4 giờ sáng nay đã vùi lấp 2 ngôi nhà của người dân.

ngon-doi-do-sap-vui-2-nha-dan-o-tra-leng.jpg
Ngọn đồi bất ngờ đổ sập vùi lấp 2 nhà dân ở thôn 1 xã Trà Leng

Theo thông tin, đây là ngôi nhà của anh Hồ Văn Linh và Hồ Văn Lên (ở thôn 1 xã Trà Leng). Rất may trước đó, toàn bộ 6 người sống trong gia đình này được lực lượng chức năng di dời qua nơi tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người

Theo người dân, ngọn đồi đổ sập sau một tiếng nổ lớn. Đất tràn xuống vùi lấp hoàn toàn hai ngôi nhà. Nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thiệt hại ban đầu. Hiện, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đang lên để trợ giúp địa phương khắc phục hậu quả của sạt lở.

khan-cap-di-doi-cac-nha-dan-noi-doi-sap.jpg
khan-truong-di-doi-do-dac-va-nguoi-dan-vung-sat-lo-nguy-hiem.jpg
Người dân gần đó khẩn trương di chuyển đồ đạc, di chuyển đến nơi an toàn

Tại xã Trà Leng xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở sau mưa lớn. Trụ sở UBND xã cũng bị sạt lở uy hiếp, ngay trong đêm cán bộ xã đã khẩn trương di dời hồ sơ, máy móc, thiết bị và toàn bộ cán bộ, lực lượng dân phòng đến nơi an toàn.

Hoài Văn
