Mưa lớn ở Đà Nẵng: Nỗ lực liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

TPO - Mưa lớn khiến tuyến đường huyết mạch đi vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở gây cô lập. Khu vực này cũng bị mất điện từ chiều 26/10 nên không kết nối liên lạc được. Chính quyền đang triển khai lực lượng đi bộ vào khu vực này để cập nhật tình hình và hỗ trợ bà con

Sáng nay 27/10, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cho biết, đang triển khai lực lượng và các phương án để kết nối với khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc do mưa lớn mất điện từ chiều qua. “Hiện trên này đang mưa rất lớn, chúng tôi đang triển khai phương án đi vào để kết nối cập nhật tình hình”, ông Nghĩa nói.

Khu vực xã Trà Leng cũ.

Những ngày này trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khu vực xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 không thể liên lạc. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

Trước tình hình đó, sáng nay 27/10 lãnh đạo xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi bộ, di chuyển vào xã Trà Leng cũ để nắm tình hình. Đồng thời địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình sạt lở để hỗ trợ người dân, điều động phương tiện cơ giới để khắc phục các điểm sạt lở.

Mưa lớn đang gây sạt lở nhiều nơi ở miền núi Đà Nẵng.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của xã ngày 26/10 do mưa lớn nên tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4 xã Trà Leng sạt lở đất đá, giao thông không đi được, ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. Tuyến đường Đ1K8 cũng sạt lở nhiều đoạn khiến giao thông bị tắc nghẽn, không đi lại được. Đây là 2 tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, tuy nhiên sạt lở không đi được nên xã Trà Leng cũ bị cô lập. Trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, các lực lượng đang nỗ lực khắc phục…

Lực lượng chức năng đã di dời 51 hộ/163 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn...