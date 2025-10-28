Đà Nẵng: Điểm sạt lở đe dọa trụ sở xã, di chuyển máy móc, đồ đạc trong đêm

TPO - Mưa lớn nước tràn vào trụ sở xã Trà Leng và nguy cơ đồi núi phía sau trụ sở sẽ sạt lở. Cán bộ xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) đã di chuyển tất cả máy móc và đồ đạc ra ngoài gửi tạm nhà dân ở nơi cao ráo.

Tối 27/10, lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đang di chuyển máy móc, đồ đạc đến nơi cao ráo, an toàn vì xuất hiện điểm nguy cơ sạt lở ngay cạnh trụ sở xã.

Khẩn cấp di chuyển máy móc trong trụ sở UBND xã đến nơi an toàn vì điểm sạt lở đe doạ.

Khẩn cấp di chuyển máy móc đồ đạc vì trụ sở xã bị sạt lở đe doạ.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục đang xảy ra trên địa bàn khiến nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng di dời 51 hộ/163 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tối 27/10 mưa lớn vẫn chưa dừng lại, nước tràn vào trụ sở, xuất hiện điểm nguy cơ sạt lở ngay phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng. Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu hại, hiện nay các cán bộ xã đang di chuyển tất cả đồ đạc, máy móc và hồ sơ đến nơi cao ráo an toàn.

Liên quan đến khoảng 600 người dân ở xã Trà Leng cũ bị cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại, lãnh đạo xã này cho hay sau khi xã cử lực lượng băng rừng vào tận nơi nắm tình hình, tất cả người dân ở nơi này đều an toàn.