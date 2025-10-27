Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vượt lũ xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi rơi xuống nước đi cấp cứu

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước. Lực lượng chức năng lập tức điều động lực lượng vượt lũ đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời

Tối 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 (Điện Bàn) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên đưa cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

bong-chau-be-vuot-lu-den-benh-vien.jpg
Lực lượng chức năng bồng cháu bé ra khỏi khu vực nước lũ, đưa lên phương tiện chở đến bệnh viện.
Lực lượng chức năng vượt lũ, bồng cháu bé đưa lên phương tiện đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà chị T.T.K.O (khu phố Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Lúc này, cha chị O. đã bế cháu ngoại 8 tháng tuổi (con trai chị O.) sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, đường trơn trượt, hai ông cháu không may ngã xuống nước. Cháu bé được cứu lên ngay sau đó nhưng có biểu hiện hoảng sợ và sốt nhẹ.

Mưa lớn khiến đường ngập sâu, không thể tự di chuyển đến bệnh viện, chị O. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cầu cứu.

Nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ.

cuu-be-roi-xuong-dong-lu.jpg
cuu-be.jpg
cuu-chau-be-roi-xuong-nuoc-lu.jpg
Cháu bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe kịp thời

Theo đó đơn vị điều động ca nô trực tiếp tiếp cận khu vực nhà chị O, tuy nhiên do đường vào hẹp và nước chảy xiết, phương tiện không thể tiến sâu. Các cán bộ, chiến sĩ buộc phải lội qua dòng nước lũ, cõng hai mẹ con chị O. ra ngoài an toàn rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiều 27/10, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc thăm khám. Kết quả ban đầu cho thấy cháu không bị thương nặng, song cần tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Hoài Văn
#cứu hộ lũ #bé 8 tháng tuổi #đà nẵng #cứu hộ khẩn cấp #bệnh viện #lũ lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục