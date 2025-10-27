Tận thấy sạt lở, mưa lũ diện rộng ở Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi

TPO - Dự báo từ chiều tối nay đến 28/10, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Nước lũ, sạt lở bủa vây, Đà Nẵng di dời gần 3.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 27/10, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 (Điện Bàn) phối hợp cùng lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể địa phương đã khẩn trương di dời nhiều người dân đến nơi an toàn. Trong ảnh: Cụ Trương Thị Mai (82 tuổi, trú thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đang được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi vùng ngập sâu.

Trong cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của ông Zơ Râm Nghịm (trú thôn Đắc Pênh, xã La Dêê) về việc phía sau nhà bị sạt lở, đất và bùn tràn xuống sát vách nhà. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân đến hiện trường hỗ trợ khắc phục hậu quả, di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ vận chuyển tài sản, đồng thời vận động người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn sau khi căn nhà của gia đình này bị sạt lở, đất và bùn tràn xuống sát vách nhà.

Nhiều hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao được đưa đến nơi trú ẩn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, tính đến 17h ngày 27/10, toàn thành phố đã hoàn thành việc sơ tán gần 3.000 người dân đến nơi an toàn.

Duy Quốc

Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Đà Nẵng

Chiều 27/10, mực nước sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17.15m, trên báo động (BĐ) 3 0.65m; tại Ái Nghĩa 9.52m, trên BĐ3 0.52m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17.42m, trên BĐ3 2.42m; tại Giao Thủy 9.09m, trên BĐ3 0.29m; tại Câu Lâu 4.15m, trên BĐ3 0.15m; tại Hội An ở mức 2.15m, trên BĐ3 0.15m.

Đài Khí tượng thủy văn Trung dự báo trong đêm, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên trên mức BĐ3, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10.3m, tại Cẩm Lệ 2.8m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 10m, tại Câu Lâu 5.1m, tại Hội An 3.0m…

Nước trên sông Thu Bồn dâng cao. Ảnh: Thanh Hiền.

Với mức nước này, các vùng trũng thấp ven sông Đà Nẵng sẽ ngập lụt sâu diện rộng, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.

Nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị nước lũ bủa vây, lực lượng chức năng căng dây cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Thanh Hiền.

Trước tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, sông suối... Đồng thời tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn, xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở…

Thanh Hiền

Sạt lở chia cắt Quốc lộ 24C

Tại Km 79+150 Quốc lộ 24C, đoạn qua xã Thanh Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), hơn 700 mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngoài điểm sạt lở này, trên tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn có 14 điểm sạt lở với hơn 2.100 mét khối đất đá tràn xuống đường.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động nhiều phương tiện cơ giới, máy xúc, máy ủi tiếp cận hiện trường để khắc phục, thông tuyến tạm thời.

Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24C, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Mai Văn Hà - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hay, ngoài việc tập trung khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24C Sở cũng huy động máy móc, phương tiện xử lý sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ. Đồng thời tiến hành kiểm tra đánh giá các vị trí có khả năng sạt lở khác.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương huy động nhiều phương tiện khắc phục, thông tuyến tạm thời.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có trên 30 điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến chiều nay 27/10 cơ bản đã được thông tuyến bước 1 trên tất cả các tuyến có xảy ra sạt lở.

Nguyễn Ngọc

Quảng Ngãi di dời, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

Trước nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, chính quyền xã Tây Trà Bồng đã tổ chức di dời, sơ tán 80 hộ/132 nhân khẩu tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương và Tre đến nơi an toàn.

Di dời, sơ tán 61 hộ/216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang (xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi).

Còn tại xã Sơn Hà, mưa lớn gây sạt lở trên tỉnh lộ 626 đoạn qua thôn Nước Nia, đất đá tràn xuống mặt đường. Tuyến đường liên xã Đăk Ngọk - Ngọk Wang (xã Đăk Ui) bị nước từ đồi cao tràn qua, làm xói lở taluy âm sâu khoảng 5m, có nguy cơ nứt gãy và chia cắt hoàn toàn.

Tại xã Ba Động, khu vực Núi Gò Ui được xác định là điểm có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động đã chỉ đạo khẩn trương di dời 83 hộ /263 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các hộ dân được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa xã Ba Động (thôn Làng Teng), trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường mầm non Ba Thành và Nhà văn hóa xã Ba Liên (cũ, thôn Đá Chát) trong trường hợp cần thiết. Thời gian di dời bắt đầu từ 14 chiều hôm nay.

Tại xã Ba Vinh, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 61 hộ/216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang do khu vực này xuất hiện nhiều dấu hiệu sạt lở, đá lăn đe dọa khu dân cư.

Di dời, sơ tán 61 hộ/216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang (xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo số liệu từ các trạm đo, lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi đạt mức rất cao: Trà Thanh 801 mm, Sơn Trà 593 mm, Hương Trà 523 mm, Trà Hiệp 556 mm, Trà Nham 477 mm, Ba Điền 347 mm, Trà Tân 316 mm, Sơn Bua 300 mm và Trà Tây 298 mm.

Do mưa lớn kéo dài, nước trên các sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Trong đó cầu tràn Thạch Nham ngập hơn 1,6 m, cầu máng Hành Minh - Hành Nhân ngập khoảng 0,5 m, cầu sông Rin cũ ngập khoảng 0,7 m... Các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) có 10 điểm sạt lở đất đá tràn hết lên mặt đường.

Tại xã Tây Trà Bồng, mưa lớn đã làm hư hỏng 2 căn nhà và gây sạt lở trên 9 tuyến đường, trong đó có các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã với các thôn vùng cao. Một số tuyến bị sạt lở nghiêm trọng gồm: đường từ Eo Xà Lan (xã Sơn Trà cũ) đi thôn Sơn; đường từ UBND xã Trà Xinh (cũ) đi thôn Trà Ôi; tuyến ngã 4 thôn Trà Bao đi UBND xã Sơn Trà; tuyến đường đội 7 thôn Trà Kem đi xóm ông Chân…

Nguyễn Ngọc

Tiếp tục cập nhật...