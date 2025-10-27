Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm ô tô ở Đà Nẵng xếp hàng dài lên tuyến đường dẫn của cầu để 'chạy' lụt

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên tuyến đường dẫn của cầu để tránh ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.

Hàng loạt xe ô tô ở Đà Nẵng đi tránh ngập. Video: Thanh Hiền.

Mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị nước bủa vây. Người dân đã sơ tán, kê gác tài sản để bớt thiệt hại. Hàng trăm ô tô cũng được di chuyển lên các tuyến đường, cây xăng ở nơi cao để tránh ngập.

tp-xe-11.jpg
Hàng loạt xe ô tô được đưa lên khu vực hai đầu cầu Vĩnh Điện. Theo người dân ở đây, từ sáng sớm nay nước lên cao, tấn công vào các khu dân cư gần đó, bà con bắt đầu đưa xe ô tô đến đậu đỗ để tránh ngập. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-xe-2.jpg
tp-xe-7.jpg
Các tuyến đường quanh cầu liên tiếp những hàng xe nối nhau. Theo ghi nhận, đến chiều 27/10, Đà Nẵng vẫn mưa lớn, hàng loạt khu vực ở Quảng Nam cũ bị nước bủa vây.
tp-xe-13.jpg
"Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên gần cầu cho cao, mưa ròng rã thế này thì sớm muộn gì cũng ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.
tp-dnxe-3.jpg
Xe ô tô đậu trên vỉa hè, dưới lòng đường san sát nhau. Mưa quá lớn khiến người dân lo sợ nước sẽ bò lên gần mặt đường dẫn cầu Vĩnh Điện.
tp-xe-4-copy.jpg
tp-xe-5.jpg
Đoạn đường ven sông Vĩnh Điện là nơi cao ráo hiện đang kín mít ô tô. "Chắt chiu gần cả đời mới mua được chiếc xe gần 1 tỷ nên nghe dự báo lũ là tôi đưa ra đây ngay, không chần chừ gì cả. Mình phải chủ động sớm chứ nước dâng bất ngờ là không thể nào trở tay kịp", anh Văn Hoàng (phường Điện Bàn) chia sẻ.
tp-dn2.jpg
Nhiều tuyến đường ở phường Điện Bàn hóa thành sông, lực lượng chức năng đã giăng dây ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
tp-xe.jpg
tp-xe-12.jpg
tp-dnxe-6.jpg
tp-dnxe-5.jpg
Đoạn vỉa hè trước nhà dân gần cầu Vĩnh Điện không còn chỗ trống. Các xe chen chúc nhau tới đậu tránh ngập.
tp-dnxe-11.jpg
Đoạn đường dẫn lên cầu Câu Lâu cũng kín xe ô tô đỗ hai bên. Theo ghi nhận, nhiều thôn xóm quanh khu vực này đã ngập nặng, từ trưa đến chiều nước vẫn tiếp tục lên cao.
tp-dnxe-10.jpg
Những đoạn đường cao ráo gần cầu Câu Lâu cũ, Câu Lâu mới nườm nượp xe tới đỗ. "Chắc chắn nước còn dâng cao vì dự báo mưa lớn tiếp tục trong hai, ba hôm nữa. Quanh khu này chỉ có mấy đoạn đường gần cầu là cao ráo, an toàn nhất nên gửi xe ở đây đến khi nào nước rút thì đưa về", một người dân cho hay.
tp-xe-18.jpg
Các cây xăng cũng được xe ô tô nương nhờ trú tránh.
tp-xedn.jpg
tp-xe-15.jpg
tp-xe-9.jpg
tp-xe-1.jpg
Nước bủa vây khắp nơi. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 - 350mm, có nơi trên 450mm; vùng núi từ 200 - 500mm, có nơi trên 750mm.
tp-dnxe-12.jpg
Người dân lo tài sản tích cóp cả đời bị nước nhấn chìm nếu không di chuyển sớm.
tp-dnxe-2.jpg
tp-dnxe-4.jpg
Anh Phạm Ngọc Sơn (phường Điện Bàn) đến một nhà dân gần cầu Vĩnh Điện xin gửi nhờ xe máy. Anh cho hay từ sáng 27/10, nhà anh đã bị ngập. Sau khi được chủ nhà đồng ý, anh gửi xe máy lại đây rồi quay về nhà chống lũ.
tp-xe-16.jpg
Với lượng mưa lớn và kéo dài như dự báo, người dân Đà Nẵng lo sẽ đối mặt với trận ngập nặng, dài ngày.
Thanh Hiền
