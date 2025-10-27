Hàng trăm ô tô ở Đà Nẵng xếp hàng dài lên tuyến đường dẫn của cầu để 'chạy' lụt

TPO - "Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên tuyến đường dẫn của cầu để tránh ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.
Mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị nước bủa vây. Người dân đã sơ tán, kê gác tài sản để bớt thiệt hại. Hàng trăm ô tô cũng được di chuyển lên các tuyến đường, cây xăng ở nơi cao để tránh ngập.
Các tuyến đường quanh cầu liên tiếp những hàng xe nối nhau. Theo ghi nhận, đến chiều 27/10, Đà Nẵng vẫn mưa lớn, hàng loạt khu vực ở Quảng Nam cũ bị nước bủa vây.
Đoạn đường ven sông Vĩnh Điện là nơi cao ráo hiện đang kín mít ô tô. "Chắt chiu gần cả đời mới mua được chiếc xe gần 1 tỷ nên nghe dự báo lũ là tôi đưa ra đây ngay, không chần chừ gì cả. Mình phải chủ động sớm chứ nước dâng bất ngờ là không thể nào trở tay kịp", anh Văn Hoàng (phường Điện Bàn) chia sẻ.
Đoạn vỉa hè trước nhà dân gần cầu Vĩnh Điện không còn chỗ trống. Các xe chen chúc nhau tới đậu tránh ngập.
Nước bủa vây khắp nơi. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa ở các vùng đồng bằng từ 200 - 350mm, có nơi trên 450mm; vùng núi từ 200 - 500mm, có nơi trên 750mm.
Anh Phạm Ngọc Sơn (phường Điện Bàn) đến một nhà dân gần cầu Vĩnh Điện xin gửi nhờ xe máy. Anh cho hay từ sáng 27/10, nhà anh đã bị ngập. Sau khi được chủ nhà đồng ý, anh gửi xe máy lại đây rồi quay về nhà chống lũ.