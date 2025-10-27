Hàng trăm ô tô ở Đà Nẵng xếp hàng dài lên tuyến đường dẫn của cầu để 'chạy' lụt

TPO - "Chỗ tôi ở nước đã mấp mé từ sáng nên phải đưa xe lên tuyến đường dẫn của cầu để tránh ngập. Tôi phải "xí phần" chỗ này mới còn chỗ đỗ chứ bà con đưa xe lên đông quá", ông Nguyễn Thông (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nói.