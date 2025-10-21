Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân Đà Nẵng dùng bạt bọc kín ô tô đề phòng ngập lụt do bão số 12

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ ngày 22/10 Đà Nẵng sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng khiến người dân khu vực đô thị lo lắng, nghĩ đủ cách phòng chống. Những gia đình có xe ô tô, ngoài việc di chuyển đến nơi cao ráo còn dùng bạt để chống ngập.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Nguyên Trần (ở đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho hay đã dùng bạt loại lớn để bọc kín xe ô tô phòng bị nước tấn công.

xeotodn-1-3459.jpg
Xe ô tô được trùm bạt kín, để trong nhà phòng ngập nước.

"Hôm trước tôi thấy một gia đình ở Thái Nguyên bọc xe ô tô bằng bạt, khi nước lũ dâng thì xe vẫn nổi, không bị lọt nước vào bên trong nên áp dụng thử cho xe nhà mình", anh kể.

Anh Trần cho biết đã tham khảo nhiều loại bạt và được giới thiệu loại bạt màu cam - xanh loại lớn. Đây là loại bạt thông dụng, có khả năng chống nước rất tốt.

Khi đưa bạt về, anh trải ra sàn nhà sau đó lái xe vào giữa bạt rồi trùm kín, dùng dây buộc chặt trên đỉnh xe và trước mũi xe.

Để chắc chắn, anh còn dùng băng keo dán kỹ. Với cách làm này, nếu nước vào nhà, dâng lên thì xe sẽ nổi và ở yên trong nhà, không lo trôi đi nơi khác.

tp-xeotodn-2.jpg
Xe được buộc kín, dán thêm băng keo để nước không lọt vào. Bên cạnh là cây đàn piano cũng được áp dụng cách tương tự.

"Nhiều người hỏi tôi sao không di chuyển xe đến nơi cao ráo để tránh ngập nước. Tôi thấy dự báo mưa lớn trên diện rộng, giờ cũng không biết khu vực nào là chắc chắn an toàn. Quan trọng là tôi muốn chủ động, có phương án cụ thể, tối ưu để bảo vệ tài sản của mình", anh nói.

Ngoài xe ô tô, anh còn dùng bạt bọc kín cây đàn piano đề phòng nước lũ. Phía ngoài cửa còn làm thêm vách chống ngập cao 1,4m. Anh chia sẻ thêm, đợt ngập lịch sử vào tháng 10/2022, nhà anh bị ngập 1m, hư hại rất nhiều đồ đạc. Xe ô tô cũng bị nhấn chìm nên giờ nghe dự báo mưa lớn là rùng mình.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ 22-27/10, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 23 - 28/10, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Thanh Hiền
#Người dân #Đà Nẵng dùng bạt bọc kín xe #ô tô #chống ngập #ngập lũ #bão số 12 #xe ngập nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục