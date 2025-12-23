Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ Vị Xuyên trước 27/7/2027

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo đó, Tổng Bí thư kết luận, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ.

“Từ nay đến năm 2027, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), phải xác định rõ nhiệm vụ giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ, như: Quy tập, tìm kiếm liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công; trao trả kỷ vật, hiện vật thiêng liêng cho gia đình; khắc phục những bất cập trong thủ tục, quy trình, tổ chức thực hiện”, Tổng Bí thư kết luận, đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà là mệnh lệnh chính trị, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Trong số các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là các quy định còn vướng mắc trong công nhận liệt sĩ đối với thương binh mất do vết thương tái phát; công nhận người hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật; các thủ tục hành chính rườm rà không còn phù hợp thực tiễn.

Rà soát, hoàn thành giải quyết căn bản các tồn đọng về chính sách ưu đãi đối với người có công trong năm 2026. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ trong quý I/2026; xử lý dứt điểm các mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân đã tiếp nhận trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông; cân đối, bố trí nguồn lực để bảo đảm triển khai các chế độ, chính sách, đề án thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện. Nghiên cứu chế độ, chính sách đối với bộ đội phục viên, dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba.

Tổng Bí thư giao Quân uỷ Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phấn đấu hoàn thành trước tháng 7/2027; xây dựng Đề án, đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang và tại Lào Cai, Lạng Sơn. Trong đó xây dựng lộ trình cụ thể, ưu tiên khoanh vùng, rà phá khu vực lõi, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập tại vùng lõi Vị Xuyên trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hoàn thành các khu vực còn lại trong giai đoạn 2027 - 2030.

Đảng ủy Công an Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết.

Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương kiểm kê toàn bộ hơn 70.000 kỷ vật, hiện vật đang được lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu số, kết nối với hệ thống quản lý người có công; phân loại, trao trả kỷ vật cho người gửi hoặc thân nhân theo đúng nguyện vọng, trang trọng và nhân văn, hoàn thành trong năm 2026.