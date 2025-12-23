Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng cưỡng chế thu hồi hơn 30.000m² đất rừng bị lấn chiếm

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi hơn 30.000m² đất rừng sản xuất bị lấn chiếm trái phép nhiều năm và bàn giao lại cho đơn vị quản lý.

Ngày 23/12, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với khu đất do ông Nguyễn Văn Hẳng (trú phường Mũi Né) lấn chiếm tại khu phố Thiện An.

z7356764843028-af4b901dbd913c6a1c58278dc797e39c-9371.jpg
UBND phường Mũi Né đọc quyết định cưỡng chế phá dỡ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cưa bỏ các loại cây trồng trái phép trên đất lấn chiếm, chủ yếu cây điều và keo, theo đúng hồ sơ địa chính. Toàn bộ hơn 3ha đất rừng sản xuất bị chiếm đã được thu hồi, bàn giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú để tiếp tục quản lý, bảo vệ.

Theo UBND phường Mũi Né, dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng ông Hẳng không chấp hành các quyết định xử lý hành chính liên quan đến hành vi chiếm đất rừng sản xuất.

Theo hồ sơ, ông Hẳng chiếm trái phép tổng diện tích hơn 30.500m² đất rừng sản xuất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 2 và tại tiểu khu 242a (đều thuộc khu phố Thiện An). Toàn bộ diện tích này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý.

z7356764860342-0a1b3adba4134ec2e5dc4d1e540fe293-1440.jpg
Lực lượng chức năng cưa bỏ các loại cây trồng trái phép.

Hành vi vi phạm của ông Hẳng đã được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý từ nhiều năm trước. Trong giai đoạn 2019–2021, nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu và trả lại đất đã được ban hành. Tuy nhiên, ông Hẳng chỉ nộp lại hơn 1,4 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp, không thực hiện việc trả đất.

Đến ngày 26/5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành Quyết định số 957 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định này đã được UBND xã Thiện Nghiệp (cũ) giao trực tiếp cho ông Hẳng vào ngày 3/6/2025, song ông không nhận. Trước đó, ngày 13/8/2024, UBND TP Phan Thiết (cũ) cũng ban hành Quyết định số 4064 về việc cưỡng chế đối với trường hợp này.

z7356764860365-94b9ec21af99abbca74571873aa63cf8.jpg
Hơn 30.000m² đất rừng bị lấn chiếm trái phép.

Đây là vụ cưỡng chế thứ 4 liên tiếp được UBND phường Mũi Né triển khai kể từ sau sáp nhập, nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai kéo dài nhiều năm. Sau cưỡng chế phường đã thu hồi hàng chục nghìn mét vuông đất cho Nhà nước.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #đất rừng #cưỡng chế #chiếm đất #quản lý đất

