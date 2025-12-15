Lâm Đồng cưỡng chế phá dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

TPO - UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp, không xác định được chủ đầu tư.

Ngày 15/12, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 6 công trình vi phạm, không có giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, các công trình vi phạm nằm tại các thửa đất số 863 (tờ bản đồ số 2), thửa đất 103 (tờ bản đồ số 6) và các thửa đất số 52, 172, 1702 (tờ bản đồ số 10), thuộc tổ Tự Tạo 3 và tổ Tây Hồ 1.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (giữa, áo trắng) đọc quyết định cưỡng chế phá dỡ.

Cụ thể, cả 6 công trình đều không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm. Đây là các căn nhà cấp 4, một trệt, có tổng diện tích 383,5m²; diện tích mỗi căn từ 44-104m². Các công trình được dựng bằng khung trụ sắt, vách và mái tôn, sàn cemboard hoặc sàn bê tông, chưa hoàn thiện và chưa đưa vào sử dụng.

Tại hiện trường, công tác phá dỡ được thực hiện bằng hình thức kết hợp thủ công và cơ giới, sử dụng máy đào và các công cụ chuyên dụng. Quá trình cưỡng chế được triển khai đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân; toàn bộ vật dụng, vật liệu của chủ đầu tư được di chuyển ra khỏi khu vực công trình.

Lực lượng chức năng đang tích cực cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt phát hiện các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sau đó UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được địa phương siết chặt ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Riêng trong tháng 11, phường đã vận động nhiều trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời tổ chức cưỡng chế 12 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.