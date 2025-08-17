Cưỡng chế tháo dỡ hàng chục nhà xưởng xây dựng trái phép

TPO - Hàng chục doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép trên khu vực hơn 72 ha đất trồng rừng tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 17/8, thông tin từ UBND phường Phước Tân (Đồng Nai) cho biết các cơ quan chức năng phường đang tiếp tục triển khai thực hiện việc cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất tại khu đất 72,08 ha ở phường Phước Tân (đợt 2).

Việc cưỡng chế đợt 2 được tổ chức thực hiện trong 14 ngày (từ ngày 12 đến 26/8/2025) và buộc 8 trường hợp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (tháo dỡ 11 công trình với diện tích trên 10,4 ha) vì đã vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất tại khu đất trên.

Các nhà xưởng xây dựng trái phép tại phường Phước Tân.

Theo UBND phường Phước Tân, qua tuyên truyền vận động, hầu hết chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đều tự nguyện thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản để trả lại hiện trạng ban đầu.

Từ 1/8, UBND phường Phước Tân phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (đợt 1) đối với 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất tại khu đất 72,08 ha thuộc phường Phước Tân. Các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đều tự thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản.

Khu đất có diện tích 72,08 ha tại phường Phước Tân là khu vực đất rừng trồng, được quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, một số cá nhân tự ý xây dựng trái phép các công trình nhà xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, phường Phước Tân đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý, di dời các cơ sở, doanh nghiệp tại khu vực này. Tính đến hết tháng 6/2025, UBND thành phố Biên Hòa (cũ) đã ban hành 48 quyết định xử lý cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai và xây dựng (23 trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai và 25 trường hợp thuộc lĩnh vực xây dựng). Theo kế hoạch, đến hết tháng 10, UBND phường Phước Tân sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích để trả lại hiện trạng ban đầu.

Liên quan đến những sai phạm tại khu 72,08 ha đất rừng trồng, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa (trước đây) đã xử lý trách nhiệm, kiểm điểm 19 tập thể và 45 cá nhân. Đối với các đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thành phố Biên Hòa, UBND thành phố xác định, trách nhiệm trên thuộc về UBND phường Phước Tân, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố tại thời điểm để xảy ra sai phạm.

Đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm, UBND thành phố cũng đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật tương ứng mức độ vi phạm bằng hình thức từ cách chức đến khiển trách.