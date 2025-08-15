Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đồng Nai:

Tháo dỡ Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp xây dựng trái phép

Mạnh Thắng
TPO - Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trị giá hàng trăm tỉ đồng tại tỉnh Đồng Nai xây dựng trái phép đã bị buộc phải tháo dỡ.

Bắt đầu từ ngày 13/8, Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thực hiện tháo dỡ công trình Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp (tại đường Đồng Khởi, phường Tân Mai, tỉnh Đồng Nai) trị giá hàng trăm tỉ đồng do xây dựng trái phép.

ero-11.jpg
Khu phức hợp xây dựng trái phép bị buộc tháo dỡ

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tọa lạc trên diện tích khu đất 22.184 m2 nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi, do Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 679 tỉ đồng.

ero-9.jpg
Khu C có diện tích sàn hơn 4.300 m2 đang bị dỡ bỏ

Đây là khu đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty CP Xây dựng dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê. Năm 2002, công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng vào mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất.

Năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai phát hiện dự án này xây dựng không phép nên yêu cầu đình chỉ, sau đó vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại.

ero-3.jpg
Chủ đầu tư huy động máy móc vào tháo dỡ công trình

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định Khu phức hợp được chủ đầu tư chia thành 3 khu xây dựng. Trong đó, Khu B là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện đã xây dựng hoàn thiện khai thác; Khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m². Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2017. Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khu này chưa có giấy phép xây dựng.

ero-15.jpg
Tòa nhà trung tâm hội nghị, sự kiện khu B đang được tháo dỡ

Khu B được thiết kế làm trung tâm thương mại dịch vụ, dự kiến xây dựng năm tầng và một tầng hầm. Công trình này đã được chủ đầu tư xây dựng 1 tầng hầm và sàn, cột bê tông tầng 1 với diện tích xây dựng hơn 4.300 m².

Sau nhiều năm thanh, kiểm tra cơ quan chức năng buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình vi phạm. Khu phức hợp này là nơi tổ chức các sự kiện, tiệc cưới lớn nhất ở TP Biên Hòa trước đây.

Mạnh Thắng
