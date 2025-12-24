Sống xanh giữa phố, riêng tư hòa nhịp sôi động - Đặc quyền của cư dân The Forest

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ấn định ngày khởi công 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Tín hiệu hạ tầng ngay lập tức kích hoạt dòng chuyển cư từ trung tâm TP.HCM về phía Tây Bắc. Nơi đây, Vinhomes Green City sở hữu những căn biệt thự The Forest mang lại đặc quyền sống xanh, riêng tư nhưng vẫn không tách rời khỏi nhịp giao thương sôi động.

Chỉ một nhịp metro tới ngay “thành phố xanh”

Khao khát một không gian sống xanh sau nhiều năm chịu đựng ùn tắc và khói bụi nội đô, nhiều gia đình TP.HCM càng có thêm lý do dịch chuyển về Vinhomes Green City tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố khi tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) ấn định ngày khởi công.

Chia sẻ về quyết định sở hữu biệt thự tại khu The Forest, anh Nguyễn Đình Tâm (phường Tân Bình) cho biết, môi trường xanh là lý do đầu tiên, còn hạ tầng đang tăng tốc chính là cú hích giúp anh “chốt hạ”.

“Trước đây, phải qua trục Cách mạng Tháng Tám - Trường Chinh, phải chôn chân hàng giờ vì kẹt xe. Tới đây có metro số 2, nhà chỉ cách ga gần nhất hơn 10 phút, một nhịp là đến thẳng trung tâm quận Nhất cũ, chẳng phải lo kẹt xe nữa”, anh Tâm chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 15/1/2026 dự án sẽ khởi công. Với cơ chế mới và kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1, TPHCM tự tin hoàn thành tuyến metro số 2 trong vòng 5 năm.

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11km, đã hoàn thành GPMB, TP.HCM tự tin có thể hoàn thành trong 5 năm

Hạ tầng luôn dẫn nhịp an cư, dòng vốn đầu tư và kích hoạt thị trường bất động sản sôi động. Đó cũng là lý do mức độ quan tâm dành cho Vinhomes Green City tăng vọt trong tháng cuối năm.

Tại Vinhomes Green City, những căn biệt thự tại The Forest mang đến cho cư dân đặc quyền sống “2 trong 1”: vừa sống xanh giữa phố, vừa riêng tư hòa nhịp sôi động. Trong đó, dòng biệt thự song lập diện tích 150m2 đang trở thành tâm điểm săn đón của nhu cầu an cư và đầu tư bởi số lượng vô cùng hữu hạn, chỉ khoảng 40 căn.

Các căn biệt thự tại đây có một mặt hướng ra công viên Wellness Park rộng 3,65ha - trái tim của khu The Forest, và cũng là một trong những công viên lớn nhất đại đô thị.

Công viên Wellness Park là trái tim của The Forest, mang lại không gian sống trong lành và thư thái cho cư dân.

Đến nay, Wellness Park đã thi công xong và hiện thực hóa chuỗi tiện ích xanh đa tầng của dự án. Công viên tích hợp hơn 20 tiện ích hướng đến hướng đến chăm sóc thể chất, tinh thần cho cư dân đô thị mọi lứa tuổi.

Khu dưỡng sinh đưa tới những phút giây an nhiên cho ông bà với vườn thiền, yoga; sân vận động liên hoàn khơi dậy nguồn năng lượng tràn đầy cho cha mẹ; vườn tượng động vật nhiệt đới là không gian khơi dậy trí tưởng tượng và sáng tạo cho con trẻ. Mỗi tiện ích, mỗi mảng xanh đều được sắp xếp như một mạch nguồn năng lượng, len lỏi vào nhịp sống cư dân, gắn kết các thế hệ và kết nối con người với thiên nhiên.

Nhờ vị trí kế cận trực tiếp công viên, mỗi căn biệt thự The Forset mở ra tầm nhìn xanh mát giữa đô thị sinh thái thịnh vượng. Bên cạnh đó, bao quanh biệt thự là hành lang cây cỏ, tạo ra những “khoảng thở” kết nối không gian riêng với thiên nhiên. Nhờ đó, chủ nhân được tận hưởng trực tiếp bầu không khí trong lành và những khoảng lặng riêng tư hiếm có giữa lòng đô thị sôi động.

Tâm điểm sống giữa tam giác giá trị xanh, thương mại, giáo dục

Các căn villa tại The Forest còn sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc trên hai tuyến phố thương mại mang dấu ấn Nhật Bản và Trung Hoa, thuộc trục đường Trường Xuân với lòng đường, vỉa hè rộng tới 15m. Bởi vậy, dù tận hưởng trọn vẹn không gian sống xanh nhưng cư dân The Forest vẫn không mất đi sự kết nối, tiện nghi của tâm điểm giao thương sầm uất.

Hai tuyến phố Nhật Bản và Trung Hoa được quy hoạch như những phố chủ đề, là sự giao thoa của thương mại và bản sắc văn hóa. Trong đó phố Nhật Bản trang nhã là không gian lý tưởng cho các mô hình trà đạo, spa chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên hay thời trang thủ công.

Đối lập mà hài hòa, tuyến phố Trung Hoa rực rỡ mở ra “sân khấu” sôi động cho ẩm thực Á Đông, tiệm thuốc gia truyền hay nhà hàng truyền thống. Với hai tuyến phố thương mại kế bên, nhịp sống mỗi ngày của cư dân là chuỗi trải nghiệm đa sắc.

Các tuyến phố thương mại cung cấp mọi dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân The Forest

Bên cạnh đó, vị trí liền kề trường học giúp con trẻ thuận tiện đi bộ đến lớp mỗi ngày. Phụ huynh không còn áp lực đưa đón, dành thêm thời gian cho công việc và chăm sóc bản thân.

Tam giác giá trị xanh, thương mại, giáo dục và thiết kế “một mặt phố, một mặt công viên” giúp mỗi căn biệt thự đáp ứng trọn vẹn xu hướng tích hợp sống, làm việc, nghỉ dưỡng đang lên ngôi trong các đô thị hiện đại.

Hạ tầng nội khu đang phủ xanh và hoàn thiện nhanh chóng. Các tuyến đường đồng bộ, cảnh quan định hình rõ rệt. Đặc biệt, metro số 2 sắp chính thức khởi công. Đây là những lợi thế đưa Vinhomes Green City trở thành đích đến của cư dân đô thị trong hành trình tìm kiếm môi trường sống chất lượng hơn, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư về khả năng thanh khoản và tăng trưởng giá trị của The Forest.