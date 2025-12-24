Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Điện Biên mời gọi đầu tư tổ hợp đô thị, sân golf hơn 23.000 tỷ đồng

Thu Hằng - Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Điện Biên đang đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư tham gia Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương đang mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, đăng ký tham gia dự án tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Với quy mô sử dụng đất hơn 228 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ, hướng tới hình thành khu đô thị hiện đại gắn với du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp.

Dự án được quy hoạch với cơ cấu sử dụng đất đa chức năng gồm: Đất ở liền kề hơn 15 ha, đất biệt thự hơn 18 ha, đất nhà ở xã hội gần 10 ha, đất công trình hạ tầng xã hội hơn 24 ha, đất sân golf gần 87 ha, đất giao thông gần 33 ha, đất cây xanh công cộng gần 18 ha cùng các loại đất phục vụ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị.

images32231137-1691638764030-16916387654481516391190-1766380786.jpg
Dự án được kỳ vọng là công trình mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu vực phường Điện Biên Phủ và vùng phụ cận.

Theo phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 (từ quý IV/2026 đến quý IV/2028) sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 101,7 ha. Đồng thời, triển khai các hạng mục trọng điểm như: Khu dịch vụ thể thao, sân golf 18 hố, sân tập golf, bãi đỗ xe, công trình thương mại, dịch vụ cao tầng và hệ thống giao thông nội khu

Giai đoạn 2 (từ quý IV/2028 đến quý IV/2030) sẽ tiếp tục đầu tư trên diện tích khoảng 126,8 ha, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt.

Với định hướng phát triển đồng bộ, dự án hướng tới hình thành các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, công viên cây xanh cùng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

UBND tỉnh Điện Biên xác định đây là dự án trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian đô thị về phía Bắc, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội bền vững của địa phương.

Thu Hằng - Thành Đạt
#Điện Biên #dự án đô thị #đầu tư #du lịch #thể thao #phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục