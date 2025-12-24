Meey Group tiết lộ 3 sản phẩm gỡ điểm nghẽn thị trường bất động sản

Tham gia Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - Châu Á 2025 với bộ ba sản phẩm công nghệ tiên tiến, Meey Group đã để lại dấu ấn rõ nét trong giới chuyên môn, đồng thời vinh dự nhận được Giải thưởng Công nghệ cho Đô thị Thông minh 2025.

Bộ ba giải pháp đột phá

Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - Châu Á 2025 chứng kiến sự tham gia của Meey Group – doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực bất động sản (BĐS).

Đây là dịp để Meey Group giới thiệu bộ ba giải pháp đột phá Meey Land - Meey Map - Meey Atlas tại gian trưng bày được thiết kế theo concept “Thành phố tương lai” tới các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư.

Trong bộ ba giải pháp công nghệ được Meey Group giới thiệu tại Hội nghị, Meey Land đóng vai trò là nền tảng giao dịch và thông tin BĐS số dành cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc các Dự án Công nghệ Meey Group mang đến hội thảo góc nhìn và các giải pháp thực tiễn cho chuyển đổi số đô thị

Hiện tại, Meey Land đã và đang chiếm được lòng tin của hàng triệu khách hàng với số lượt truy cập trung bình đạt 1,2 triệu lượt/tháng. Đối với bài toán đô thị thông minh, Meey Land giúp hình thành nguồn dữ liệu đầu vào có cấu trúc, hỗ trợ các nhà quản lý phân tích nhu cầu nhà ở, dòng vốn đầu tư và sự phát triển không gian đô thị theo thời gian thực.

Nếu Meey Land là “cửa ngõ” tiếp cận thị trường thì Meey Map chính là công cụ trực quan hóa dữ liệu BĐS trên nền tảng bản đồ số. Việc trực quan hóa thông tin trên bản đồ giúp giảm đáng kể thời gian tra cứu, tăng tính minh bạch và hạn chế rủi ro trong quản lý và đầu tư.

“Meey Map giúp nhà đầu tư có cái nhìn nhanh và tổng quan về pháp lý khu đất, từ đó đưa ra quyết định hợp lý”, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Meey Map Nguyễn Tá Tiến, cho biết.

Hoàn thiện bộ ba giải pháp, Meey Atlas được định vị là hệ thống bản đồ số và dữ liệu phân tích chuyên sâu, hướng đến nhóm khách hàng là doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn và cơ quan quản lý.

Meey Atlas được đánh giá là công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược, giúp các địa phương và doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, dài hạn về không gian đô thị, thay vì chỉ dựa vào những dữ liệu rời rạc.

Chia sẻ về tính ứng dụng của hệ sinh thái giải pháp, Phó Tổng Giám đốc Meey Group Trần Đăng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Meey Land, Meey Map và Meey Atlas được phát triển theo triết lý lấy dữ liệu làm trung tâm. Chúng tôi hướng tới việc giúp người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý tiếp cận thông tin theo cách rõ ràng, trực quan và có căn cứ. Khi dữ liệu trở nên dễ hiểu và dễ sử dụng, thị trường sẽ vận hành an toàn và bền vững hơn”.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa cùng các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm công nghệ của Meey Group

Công nghệ vững chắc - tầm nhìn dài hạn

Việc giới thiệu bộ ba giải pháp Meey Land - Meey Map - Meey Atlas tại Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - Châu Á đã khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ của Meey Group. Đồng thời, điều này thể hiện rõ khát vọng đồng hành cùng các địa phương trong quá trình kiến tạo đô thị thông minh tại Việt Nam và khu vực.

Trong bối cảnh dữ liệu BĐS được xem là nền tảng cốt lõi của nhiều bài toán quản lý và phát triển đô thị, các giải pháp của Meey Group đã tiếp cận trực diện những “điểm nghẽn” lớn của thị trường như: tình trạng thiếu minh bạch, thiếu tính liên thông và hạn chế về công cụ phân tích chuyên sâu. Điều này đã giúp bộ ba giải pháp Meey Land - Meey Map - Meey Atlas tạo dấu ấn nổi bật và được vinh danh Giải thưởng Công nghệ cho Đô thị Thông minh 2025 ở lĩnh vực “Các sản phẩm, ứng dụng, giải pháp, thiết bị khác”.

Đáng chú ý, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 ghi nhận mức độ cạnh tranh và tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, khi Hội đồng Giám khảo chỉ lựa chọn 18 giải thưởng để vinh danh trong tổng số 75 đề cử. Điều này cho thấy uy tín và yêu cầu chất lượng cao của Giải thưởng, đồng thời khẳng định giá trị chuyên môn và tính ứng dụng thực tiễn của bộ ba giải pháp từ Meey Group.

Bên cạnh đó, tại Hội thảo “Công nghệ cho Cuộc sống xanh và Kinh doanh số” trong khuôn khổ Hội nghị, Giám đốc các Dự án Công nghệ Meey Group Hoàng Tuấn Anh đã giới thiệu về Meey CRM - nền tảng được phát triển nhằm số hóa, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khách hàng, tài sản và giao dịch bất động sản, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành của thị trường.

Khi được tích hợp với Meey Map, Meey Atlas và các nền tảng đô thị thông minh, Meey CRM không chỉ là công cụ quản trị cho doanh nghiệp mà còn đóng vai trò cầu nối tương tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Về dài hạn, hệ thống này hướng tới việc hình thành “hồ sơ số” cho thị trường BĐS, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách và phát triển kinh tế số đô thị.

Với chiến lược phát triển bài bản, nền tảng công nghệ vững chắc cùng tầm nhìn dài hạn, Meey Group đang từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp Proptech tiêu biểu của Việt Nam.