Maison Grand – Lợi thế dẫn đầu khi đón đúng chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, nơi dòng tiền có xu hướng tìm đến những dự án hội tụ đủ các yếu tố nền tảng như vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn khai thác cho thuê.

Trong bức tranh đó, Maison Grand tại Phú Mỹ được giới chuyên gia đánh giá là một trong những dự án đón đúng nhịp thị trường, nhờ sở hữu lợi thế hiếm có về vị trí và định hướng phát triển phù hợp với bối cảnh kinh tế – hạ tầng đang tăng tốc tại khu vực phía Nam.

Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị vận hành, bất động sản quanh khu vực “cất cánh”

Ngày 19/12/2025 vừa qua, sân bay quốc tế Long Thành khai trương chuyến bay đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng chuẩn bị khai thác thương mại vào năm 2026. Không chỉ mang ý nghĩa vận hành, sự kiện này còn mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khi sân bay quốc tế Long Thành được định vị là cảng hàng không hiện đại, trung tâm trung chuyển hàng không và logistics quốc tế trong tương lai gần.

Sân bay quốc tế Long Thành đưa vào khai thác tạo đà cho giá trị bất động sản khu vực tăng mạnh. Ảnh: Chiến Quỳnh

Theo giới phân tích, hạ tầng hàng không luôn đóng vai trò “chất xúc tác” mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản. Những khu vực nằm trong bán kính kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế thường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhờ dòng dịch chuyển của chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao. Không chỉ gia tăng nhu cầu nhà ở, sân bay còn tạo nền tảng cho các hoạt động thương mại, logistics và dịch vụ cao cấp phát triển đồng bộ.

Trong bức tranh đó, Phú Mỹ nổi lên như một điểm đến chiến lược khi hội tụ đồng thời hai trụ cột hạ tầng hiếm có: cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành. Việc kết nối trực tiếp cảng biển quốc tế với sân bay chỉ trong khoảng 20 phút di chuyển giúp Phú Mỹ hình thành trục phát triển “cảng biển – hàng không” hoàn chỉnh, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội so với nhiều đô thị vệ tinh khác.

Tọa lạc tại trung tâm phường Phú Mỹ, Maison Grand được hưởng lợi trực tiếp từ hệ trục hạ tầng này. Dự án không chỉ nằm giữa lõi đô thị cảng quốc tế đang phát triển mạnh, mà còn kết nối nhanh đến sân bay Long Thành, các khu công nghiệp Phú Mỹ 1–2–3 và các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đây là nền tảng quan trọng giúp Maison Grand sở hữu lợi thế dài hạn về khả năng khai thác ở thực lẫn cho thuê, đặc biệt trong bối cảnh Phú Mỹ ngày càng thu hút dòng vốn đầu tư và nguồn nhân lực quốc tế.

Đặc biệt khi sân bay Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ đầu năm 2026, trong khi Maison Grand bàn giao vào quý II/2026. Thời điểm này tạo ra sự khớp nối hoàn hảo giữa hạ tầng hàng không và bất động sản thương mại – dịch vụ khi nguồn cầu đã hình thành rõ nét, đặc biệt là lực lượng nhân sự sân bay quy mô lớn cùng dòng chuyên gia, đối tác và khách công tác.

Pháp lý chuẩn chỉnh, sản phẩm “đúng nhu cầu” của cộng đồng chuyên gia quốc tế

Bên cạnh vị trí, một trong những tiêu chí quan trọng giúp bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững là tính pháp lý chuẩn chỉnh và khả năng đáp ứng nhu cầu thực của thị trường. Sau giai đoạn biến động, người mua và nhà đầu tư ngày càng thận trọng, ưu tiên những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ rõ ràng và sản phẩm có thể khai thác ngay.

Maison Grand được phát triển theo định hướng đó, với pháp lý rõ ràng và tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ. Dự án hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao đang làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển và hệ sinh thái logistics xung quanh Phú Mỹ – nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và thuê dài hạn, ổn định.

Maison Grand dự kiến bàn giao nhà vào quý II/2026

Các dòng sản phẩm tại Maison Grand được thiết kế theo tiêu chuẩn sống hiện đại, tối ưu công năng và chú trọng trải nghiệm riêng tư. Không gian sống đề cao ánh sáng tự nhiên, thông gió và sự kết nối với cảnh quan đô thị cảng biển – những yếu tố được cộng đồng chuyên gia quốc tế đánh giá cao khi lựa chọn nơi an cư hoặc lưu trú dài hạn.

Bên cạnh đó, việc dự án được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần đảm bảo chất lượng sống ổn định, đồng thời gia tăng giá trị cho thuê trong dài hạn. Theo nhiều nhà đầu tư, phân khúc căn hộ phục vụ chuyên gia tại các đô thị công nghiệp – cảng biển thường có biên độ biến động thấp, dòng tiền cho thuê đều và khả năng giữ giá tốt trong các chu kỳ thị trường.

Dự án nhận được sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư

Trong bối cảnh sân bay Long Thành chính thức đi vào khai thác, hạ tầng khu vực Phú Mỹ được đẩy nhanh hoàn thiện, Maison Grand được xem là dự án hội tụ đúng “thiên thời – địa lợi” của chu kỳ bất động sản mới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, dự án còn mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt trong phân khúc phục vụ cộng đồng chuyên gia quốc tế đang ngày càng mở rộng tại khu vực phía Nam.