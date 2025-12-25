Hàng ngàn du khách hòa mình vào không khí lễ hội Giáng Sinh tại tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk

Từ 12.12 - 25.12 vừa qua, chuỗi sự kiện “The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ” do Masterise Homes tổ chức tại tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia, trở thành một trong những điểm hẹn lễ hội sôi động bậc nhất tại Ocean Park 1 trong mùa Giáng sinh 2025.

Trong hai tuần diễn ra, “The Magical Joy” không chỉ mang đến không gian lễ hội rực rỡ với nhiều hoạt động trải nghiệm đầy màu sắc, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi Malibu Walk chính thức hoàn thiện và đi vào vận hành, từng bước định hình một “Lifestyle Hub” đích thực cho cộng đồng cư dân Ocean City nói chung và cư dân Masterise Homes nói riêng ngay tại tọa độ “hồng tâm” đắt giá của Ocean Park 1.

Không gian lễ hội Giáng sinh rực rỡ sắc màu

Chuỗi sự kiện được mở màn ấn tượng với đêm khai trương “The Dazzling Night”, diễn ra từ 12.12 - 14.12 trong không khí hân hoan của đông đảo cư dân và du khách. Nghi thức cắt băng và thắp sáng cây thông Giáng sinh khổng lồ cùng toàn bộ tuyến phố Malibu Walk đã chính thức kích hoạt không gian lễ hội lung linh giữa lòng Ocean Park 1, mở ra một điểm hẹn rực rỡ sắc màu trong mùa Giáng sinh 2025.

Ngay trong đêm khai trương đầu tiên, sự kiện đã đưa khách mời hòa mình vào vũ điệu Carnival đường phố và thăng hoa cảm xúc với những màn trình diễn ấn tượng của Ngô Lan Hương, Đinh Band… Sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng đã khuấy động bầu không khí lễ hội, đánh dấu khoảnh khắc Malibu Walk chính thức “thắp sáng”, dẫn lối và hiện thực hóa tuyên ngôn “Joy At Heart - Hành trình của những niềm vui”.

Không gian thương mại Malibu Walk được thắp sáng rực rỡ những ngày diễn ra chuỗi sự kiện “The Magical Joy – Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ” (12.12–25.12.2025).

Tiếp nối sức nóng của đêm khai trương, “The Magical Joy” đã chiêu đãi du khách một “bữa tiệc” thanh âm diệu kỳ trong đêm nhạc Giáng sinh “The Starry Night” được diễn ra từ 19.12-21.12. Với sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ trung tràn đầy năng lượng, đêm nhạc đã trở thành điểm hẹn của nghệ thuật và cảm xúc - nơi du khách “cháy” hết mình cùng các màn trình diễn sôi động của nhóm nhảy BlackSi, bùng nổ cùng sự kết hợp giữa ca sĩ Thoại Nghi và DJ Zan, những tiết mục thiếu nhi đáng yêu và say mê đắm chìm khi Fire Band trình diễn các ca khúc Giáng sinh đi cùng năm tháng. Giữa không gian ngập tràn giai điệu ngọt ngào và ánh sáng ấm áp, Malibu Walk trở thành vùng đất diệu kỳ trong mùa lễ hội rực rỡ với những ký ức ngọt ngào khó quên.

Các màn trình diễn ấn tượng của những nghệ sĩ trẻ đã mang đến cho khán giả một “bữa tiệc thanh âm diệu kỳ” và tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt, đêm Giáng sinh diệu kỳ “The Merry Night” diễn ra tối 24.12 đã đã trở thành điểm nhấn của hành trình diệu kỳ với khoảnh khắc gặp gỡ ông già Noel ghé thăm vùng đất phép màu Malibu Walk trong sự háo hức của các gia đình và trẻ nhỏ. [xx] món quà cho khán giả giao lưu, cùng [xx] phần quà lưu niệm như nến thơm, đồ trang trí Giáng sinh…, được trao tận tay những vị khách tham gia như lời chúc an lành, ấm áp mà Malibu Walk gửi gắm đến cộng đồng trong mùa lễ hội 2025.

Xuyên suốt “Mùa Giáng sinh diệu kỳ”, hành trình cảm xúc ấy được nối dài với những hoạt động trải nghiệm định kỳ phong phú: Check-in Photobooth 3D, Quả cầu ánh sáng… Tuyến phố rực rỡ ánh đèn trở thành “studio ngoài trời” luôn đông kín du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp ngập tràn khắp các trang mạng xã hội. Cây Thông Ước Nguyện và Sổ Tay Ký Ức cũng nhanh chóng được phủ kín bởi những lời cầu chúc an lành, gửi gắm yêu thương cho những ngày cuối năm.

Đêm nhạc acoustic dành cho du khách trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ vào cuối tuần

Không khí lễ hội len lỏi vào từng ngóc ngách với sự nhộn nhịp của Santa’s Workshop (Xưởng đồ chơi của ông già Noel). Các bàn vẽ cookie, làm đồ thủ công luôn kín chỗ, nơi các “nghệ nhân nhí” say sưa khám phá. Trong khi đó, chợ phiên Giáng sinh (Christmas Bazaar) với hàng chục gian hàng ẩm thực, đồ thủ công… do chính cư dân Masterise Homes sáng tạo thu hút dòng người tấp nập mua sắm.

Chợ phiên Giáng sinh Christmas Bazaar thu hút khách tham quan tấp nập mua sắm mỗi đêm

Đặc biệt hơn, những đêm nhạc acoustic cuối tuần đã mang đến không gian âm nhạc ấm áp, gần gũi, biến Malibu Walk thành điểm dạo phố - thưởng nhạc - gặp gỡ bạn bè quen thuộc của cư dân trong mùa lễ hội cuối năm. Lượng cư dân và du khách hướng về sự kiện ngày càng đông, tạo nên bức tranh nhộn nhịp, minh chứng rõ nét cho sức hút của không gian thương mại Malibu Walk ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

“Lifestyle Hub” đích thực tại tâm điểm Ocean Park 1

Bên cạnh âm nhạc và ánh sáng rực rỡ, chính sự hiện diện đông đảo và nguồn năng lượng hân hoan của hàng ngàn cư dân đã biến Malibu Walk thành tâm điểm rực rỡ nhất mùa lễ hội năm nay. Chuỗi sự kiện “The Magical Joy” đã khép lại, mở ra cột mốc mới trong hành trình phát triển của khu phố thương mại sầm uất bậc nhất phía Đông.

Thông qua việc biến từng khoảnh khắc nhỏ thành những ký ức rực rỡ, Malibu Walk đã góp phần gắn kết cộng đồng cư dân Masterise Waterfront, cư dân Ocean Park 1 và du khách, lan tỏa tinh thần sống hiện đại, trẻ trung và đầy năng lượng.

Malibu Walk hoàn thiện mảnh ghép “Sống - Trải nghiệm - Tận hưởng” cho cộng đồng cư dân Ocean City nói chung và cư dân Masterise Homes nói riêng.

Trong bối cảnh nhu cầu về những không gian thương mại - dịch vụ - giải trí gắn với trải nghiệm và phong cách sống ngày càng gia tăng tại khu Đông Hà Nội, Malibu Walk đã khẳng định vị thế là điểm đến không thể bỏ qua. Như một “nét chấm phá” cuối cùng nâng tầm giá trị cho “bức họa” - Dấu ấn vị thế của Masteri Waterfront, Malibu Walk hoàn thiện trọn vẹn bức tranh “Sống - Trải nghiệm - Tận hưởng” cho cộng đồng cư dân Ocean City nói chung và cư dân Masterise Homes nói riêng.

Sở hữu lợi thế tiếp cận trực tiếp hơn 60.000 cư dân hiện hữu tại Ocean Park 1 cùng 90.000 cư dân hiện hữu tại Ocean City, Malibu Walk được kỳ vọng trở thành “Lifestyle Hub” dẫn đầu các trải nghiệm ẩm thực và giải trí đẳng cấp tại tâm điểm Ocean Park 1. Đây chính là nền tảng để Malibu Walk chứng minh tiềm năng trở thành tuyến phố sầm uất, duy trì dòng khách ổn định, gia tăng giá trị và mang lại doanh thu bền vững cho những thương hiệu đồng hành.