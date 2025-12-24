Doanh nghiệp bất động sản vẫn 'nín thở' chờ thưởng Tết

TPO - Thị trường bất động sản dù có tín hiệu phục hồi nhưng dòng tiền vẫn là bài toán nan giải với nhiều doanh nghiệp. Thưởng Tết năm nay vì thế trở thành “xa xỉ” với không ít công ty trong ngành

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Asian Holding tỏ ra buồn bã vì năm nay công ty không thưởng Tết. Năm nay, các dự án của Asian Holding làm chủ đầu tư bị vướng pháp lý, mảng môi giới thì chưa khởi sắc nên công ty chỉ có chút “quà động viên”, tặng quà Tết và tổ chức chuyến du lịch cuối năm cho nhân viên.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó khăn trong kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên.

“Hi vọng sang năm thị trường sẽ ổn hơn. Công ty đang chuẩn bị mở bán dự án 300 căn biệt thự ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mong là Tết sang năm sẽ ấm áp hơn”, ông Hậu nói.

Khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp bất động sản khu vực phía Nam năm nay vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nên mức thưởng Tết sẽ không cao hoặc không có thưởng Tết.

Lãnh đạo một công ty bất động sản có trụ sở ở quận Tân Bình (cũ, TPHCM) cho biết, may mắn khi doanh nghiệp hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu năm 2025 nên đang cũng lên kế hoạch sẽ thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương cho nhân viên. Dù vậy, công ty chưa dám công bố lúc này vì không chắc từ nay đến cuối năm liệu có diễn biến gì khác hay không.

Theo vị giám đốc công ty này, mức thưởng Tết năm nay có chút khởi sắc hơn Tết Nguyên đán năm 2025 nhưng không thể bằng giai đoạn thị trường bất động sản “sốt nóng”. Dù thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục nhưng nhiều doanh nghiệp thậm chí không đủ tài chính trả lương cho nhân viên, nên công ty nào duy trì được thưởng tháng 13 đã là một điểm sáng.

Lý giải việc các doanh nghiệp bất động sản chưa công bố thưởng Tết cho nhân viên, lãnh đạo một công ty bất động sản có trụ sở ở quận 2 (cũ, TPHCM) cho biết, thị trường bất động sản hiện nay tốt hơn năm ngoái nhưng các doanh nghiệp đang phải vật lộn xoay xở dòng tiền để trả nợ ngân hàng, đáo hạn trái phiếu...

Công ty nào cũng muốn thưởng Tết để động viên và ghi nhận cống hiến của người lao động suốt năm qua, nhưng hiện tại chưa ai dám nói trước điều gì vì còn phụ thuộc vào dòng tiền cuối năm.

Không chỉ doanh nghiệp bất động sản phía Nam, doanh nghiệp địa ốc phía Bắc cũng chật vật lên kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 của công ty đang được cân nhắc rất kỹ. Dù thị trường bất động sản Hà Nội có tín hiệu sôi động hơn ở một số phân khúc, song doanh nghiệp vẫn phải ưu tiên dòng tiền để duy trì hoạt động và hoàn thiện pháp lý các dự án.

“Hiện công ty dự kiến thưởng Tết ở mức khoảng nửa tháng đến một tháng lương cho người lao động, tuy nhiên phương án cuối cùng còn phụ thuộc vào tiến độ bán hàng và khả năng thu tiền trong quý IV. Nếu dòng tiền cải thiện, doanh nghiệp sẽ cố gắng nâng mức thưởng để động viên anh em”, vị này chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội đang trong quá trình tái cơ cấu, cắt giảm chi phí và thận trọng trong mọi quyết định tài chính. “Với chúng tôi, duy trì được thưởng Tết cho người lao động đã là nỗ lực rất lớn. Quan trọng nhất là giữ được bộ máy và niềm tin của nhân sự để sẵn sàng cho chu kỳ phục hồi tiếp theo”, vị này nói thêm.