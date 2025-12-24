Cuối năm 'vàng' mua nhà trung tâm: The Queen mở khóa đặc quyền Sky Collection, bốc thăm Mercedes GLC

Trong bối cảnh mặt bằng giá sơ cấp căn hộ Hà Nội năm 2025 gia tăng và nguồn cung nội đô vẫn khan hiếm, mỗi dự án mới ở khu vực trung tâm tiếp tục là “hàng hiếm” trên thị trường. Giai đoạn 2 Sky Collection của The Queen tại Thanh Xuân vì vậy thu hút sự chú ý khi mở nhận booking với gói ưu đãi tài chính lên tới khoảng 11% giá trị căn hộ, cùng chương trình bốc thăm cuối năm “Mua nhà xịn - Trúng xe sang” với giải Đặc biệt là Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC tại sự kiện tri ân khách hàng ngày 28.12.​​

Xu hướng mua nhà cuối năm: “điểm rơi” trong chu kỳ phục hồi

Ở bình diện quốc tế, các nghiên cứu mới về thị trường nhà ở năm 2025 cho thấy tình trạng “thiếu hụt nhà ở mang tính cơ cấu” vẫn hiện hữu tại nhiều nền kinh tế lớn. Khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu ở thực lên tới hàng triệu căn hộ, qua đó củng cố vai trò của bất động sản nhà ở như một kênh tích lũy tài sản dài hạn. Báo cáo Emerging Trends in Real Estate 2025 nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi và ổn định, với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Mặt bằng giá tiếp tục chịu áp lực tăng do chi phí đầu vào và quỹ đất hạn chế, trong khi quá trình sàng lọc ngày càng khắt khe buộc các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bán hàng.

Các dự án nội đô đã hoàn thiện hạ tầng, tiện ích đồng bộ như The Queen được khách hàng ưa chuộng hơn

Tại Việt Nam, các tổ chức tư vấn quốc tế đánh giá năm 2025 là thời điểm thị trường bất động sản bước sang một chu kỳ phát triển mới, nhờ nền tảng pháp lý dần hoàn thiện, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và dòng vốn FDI vào lĩnh vực này tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Hoạt động giao dịch có xu hướng dịch chuyển rõ nét về phân khúc ở thực, trung và cao cấp và các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi, thay vì các sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, những dự án nội đô đã hoàn thiện hạ tầng, tiện ích đồng bộ như The Queen được thị trường ưu tiên lựa chọn.

Hà Nội 2025: giá cao, tăng nhanh và nội đô vẫn khan hiếm

Các số liệu cập nhật cho thấy sau giai đoạn 2022-2024 tăng nóng, giá căn hộ Hà Nội năm 2025 không những không hạ nhiệt mà còn thiết lập các mức đỉnh giá mới. Theo các báo cáo thị trường, giá sơ cấp căn hộ Hà Nội đang dao động quanh 140-150triệu đồng/m², cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đó và tiếp tục xu hướng đi lên do nguồn cung mới chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp và hạng sang.

Cùng lúc, nguồn cung căn hộ bình dân và trung cấp gần như vắng bóng, đặc biệt tại các quận trung tâm, khiến mỗi dự án mới có pháp lý rõ ràng ở khu vực như quận Thanh Xuân cũ càng trở nên khan hiếm và có biên độ tăng giá mạnh hơn. Các chuyên gia dự báo Hà Nội đã “đón” hơn 30.000 căn hộ mới trong năm 2025, nhưng phần lớn tập trung tại các khu vực vệ tinh, trong khi quỹ sản phẩm “ở được ngay”, nội đô, đầy đủ tiện ích vẫn rất hạn chế.

Trong bối cảnh mặt bằng giá 2025 tiếp tục leo thang và không có dấu hiệu “giảm nhiệt”, giới phân tích cho rằng người mua ở thực và nhà đầu tư trung và dài hạn nên ưu tiên những dự án có vị trí nội đô, hạ tầng hoàn chỉnh, cộng đồng cư dân đã hình thành, bởi biên độ giảm giá thường rất hạn chế nhưng dư địa giữ giá và tăng giá lại tốt hơn ở chu kỳ tiếp theo. The Queen là dự án nằm trên trục Giải Phóng, thuộc quận Thanh Xuân cũ, hiện đang đáp ứng đúng nhóm tiêu chí này khi vừa có vị trí trung tâm, vừa nằm trong tổ hợp đa chức năng, tiện ích hiện hữu.

The Queen: “cửa sổ” hiếm hoi ở trung tâm Thanh Xuân

Khu vực Quận Thanh Xuân cũ được đánh giá là khu vực dân cư hiện hữu đông đúc, hạ tầng hoàn thiện, nhưng gần 10 năm qua hầu như không có dự án chung cư mới đáng kể, tạo tình trạng thiếu cung kéo dài ở phân khúc căn hộ nội đô. Trong khi đó, một loạt dự án quanh khu vực vành đai đặt mức giá dự kiến 250-300 triệu đồng/m², khiến các sản phẩm có vị trí “trung tâm của trung tâm” như The Queen càng trở nên giá trị khi xét trên bài toán chi phí và lợi ích.

The Queen sở hữu tiện ích nổi trội so với các dự án hiện nay tại khu vực phường Phương Liệt (Thanh Xuân cũ)

The Queen thuộc tổ hợp Imperial Plaza trên mặt tiền 360 Giải Phóng, kết nối trực tiếp với các trục huyết mạch như Vành đai 2, Trường Chinh, Nguyễn Trãi và đón đầu Vành đai 2.5, các tuyến metro dự kiến vận hành sau 2025, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến khu vực lõi nội đô. Bán kính vài phút lái xe từ dự án là hệ thống trường học, bệnh viện tuyến trung ương, trung tâm thương mại và các không gian xanh lớn như công viên Yên Sở hơn 300 ha, hồ Linh Đàm gần 100 ha, đây là lợi thế hiếm có với một dự án căn hộ trung tâm.

Giai đoạn 1 của The Queen đã ghi nhận giỏ hàng được hấp thụ nhanh chóng, tạo tiền lệ tích cực cho giai đoạn 2 Sky Collection vừa chính thức nhận booking với số lượng căn hộ giới hạn. Sky Collection được định vị như bộ sưu tập căn hộ sống vô hạn với kính Low-E full height, đa dạng hướng view về hồ, công viên và city view, đồng thời được vận hành theo chuẩn cao bởi các đơn vị quốc tế như CBRE, hướng tới nhóm khách hàng chuyên gia, gia đình trẻ và cư dân đa thế hệ tìm kiếm chuẩn sống nâng cao.

Trong bối cảnh mặt bằng giá 2025 tiếp tục leo thang và không có dấu hiệu “giảm nhiệt”, việc chốt căn hộ Sky Collection tại The Queen giúp người mua khóa được giá nội đô ở thời điểm hiện tại, đồng thời hưởng trọn biên độ tăng giá của chu kỳ sắp tới.

Đặc quyền tài chính và tri ân 28.12: “đệm an toàn” cho quyết định cuối năm

Trong bối cảnh giá căn hộ Hà Nội 2025 vẫn neo ở vùng cao và tiếp tục tăng, gói chính sách tài chính của The Queen Sky Collection được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực quyết định cho người mua cuối năm. Khách hàng mua giai đoạn này được hưởng chiết khấu 6,5% khi thanh toán theo tiến độ rút gọn, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 18 tháng, qua đó kéo giãn dòng tiền và tăng khả năng tiếp cận nhà ở trung tâm cho nhóm khách thu nhập khá, ổn định.

Khách hàng sở hữu The Queen có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị trong sự kiện Tri ân khách hàng tổ chức ngày 28/12 sắp tới

Bên cạnh đó là ưu đãi mua nhà cuối năm chiết khấu 2%, cộng với quà tặng nâng cấp nội thất Sky Luxe trị giá khoảng 200 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ và 250 triệu đồng cho căn 3 phòng ngủ, được quy đổi vào gói hoàn thiện. Tổng hợp các khoản chiết khấu và quà tặng, giá trị ưu đãi khách hàng có thể nhận lên đến khoảng 11% giá trị căn hộ, tạo biên độ an toàn tương đối trong bối cảnh mặt bằng giá thị trường vẫn đi ngang ở mức cao nhưng xu hướng dài hạn là tiếp tục đi lên.

Đáng chú ý, sự kiện tri ân khách hàng ngày 28.12 tại The Queen không chỉ là dịp cập nhật thông tin thị trường, gặp gỡ đội ngũ tư vấn mà còn là “điểm nhấn cảm xúc” thông qua chương trình bốc thăm may mắn “Mua nhà xịn - Trúng xe sang”. Cơ cấu giải thưởng gồm 33 phần quà với tổng giá trị ước tính hơn 5 tỉ đồng, bao gồm 1 giải Đặc biệt là Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC, 2 giải Nhất là xe VinFast VF3, 5 giải Nhì là xe máy điện VinFast Theon S, 5 giải Ba là TV Samsung The Frame 75 inch cùng 20 giải khuyến khích là các sản phẩm gia dụng cao cấp như máy lọc không khí Dyson BP04 và máy hút bụi Dyson V16.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn thị trường 2025 bước vào chu kỳ phục hồi và giá vẫn tăng nhanh, những dự án nội đô có pháp lý rõ ràng, sản phẩm hoàn thiện, cùng gói ưu đãi tài chính rõ ràng như The Queen sẽ là “điểm rơi” ưu tiên của dòng tiền ở thực. Với người mua nhà dịp cuối năm, đây không chỉ là quyết định khóa mặt bằng giá nội đô trong bối cảnh nguồn cung trung tâm khan hiếm và giá tiếp tục leo thang, mà còn là cơ hội tận dụng “đòn bẩy” ưu đãi và những giá trị cộng thêm từ chương trình tri ân để tối ưu bài toán tài chính dài hạn.