Lập quy hoạch phân khu dự án đô thị gần 3.000ha ở Cần Thơ

TPO - Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng có diện tích gần 3.000ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người, được kỳ vọng thành cực tăng trưởng phía Nam của Cần Thơ, kết hợp đô thị và du lịch, nghỉ dưỡng, điểm nhấn cho thành phố và cả vùng.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng thuộc các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa với diện tích gần 3.000ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người. Thời gian lập đồ án quy hoạch tối đa 9 tháng.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng.

Theo UBND TP. Cần Thơ, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng dự kiến được quy hoạch theo hướng hiện đại, tạo cực tăng trưởng phía Nam Cần Thơ, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch. Khu đô thị kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí mang tính trải nghiệm, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu sự kiện - lễ hội... để hình thành điểm đến du lịch đặc sắc của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND TP. Cần Thơ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lập quy hoạch.

Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng được UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ban hành kế hoạch thực hiện tháng 10/2024, dự kiến các thủ tục được thực hiện từ tháng 8/2024-8/2027. Tháng 11/2024, UBND tỉnh Hậu Giang có công văn xin Thủ tướng chủ trương lập quy hoạch phân khu.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng là dự án bất động sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Cần Thơ. Theo một số thông tin công bố trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.