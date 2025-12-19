Tuổi trẻ Cần Thơ xác định những hướng đi mới với góc nhìn trách nhiệm

TPO - Chiều 19/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên khai mạc. Đại hội không chỉ nhìn lại kết quả nhiệm kỳ qua, còn xác định những hướng đi mới dưới góc nhìn của những người trẻ đầy trách nhiệm với tổ chức Đoàn, cộng đồng và xã hội, thể hiện rõ khát vọng, quyết tâm của tuổi trẻ Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố giàu đẹp.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, lãnh đạo các sở ngành Thành phố, cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên toàn Thành phố.

Tại phiên thứ I, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội cũng nghe dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 (giai đoạn 2022-2025), báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ và văn kiện Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030…

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên toàn TP. Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ mới sau khi sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, mở không gian phát triển rộng lớn với nhiều cơ hội hơn. Bối cảnh mới cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, theo chị Ngọc Anh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Cần Thơ đạt được những kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức. Tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua các phong trào hành động cách mạng, nhiều mô hình đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ được ghi nhận. Tỷ lệ tập hợp thanh niên tăng, niềm tin của thanh thiếu nhi vào tổ chức Đoàn được củng cố.

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chuyển đổi số, xây dựng xã hội xanh, bền vững, tuổi trẻ Cần Thơ đã tiên phong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình, mỗi mô hình, mỗi phong trào đều thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ - Lư Thị Ngọc Anh phát biểu khai mạc.

Dù vậy, chị Ngọc Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi ở một số cơ sở Đoàn còn chậm và chưa thật sự sâu sát; công tác cán bộ Đoàn còn nhiều bất cập, đặc biệt trong sự thay đổi nhanh của bối cảnh xã hội và không gian hành chính sau sáp nhập; việc thu hút và duy trì hoạt động của chi đoàn ở khu dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn khó khăn…

“Những hạn chế đó là lời nhắc nhở để chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật và hành động quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ tới. Để công tác Đoàn thực sự là môi trường rèn luyện, đồng hành và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ TP. Cần Thơ trong không gian phát triển mới”, chị Ngọc Anh nói.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu và đề xuất các quyết sách lớn; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác Đoàn và thanh thiếu nhi 5 năm tới. "Cần xác định những hướng đi mới dưới góc nhìn của những người trẻ đầy trách nhiệm với tổ chức Đoàn, cộng đồng và xã hội, thể hiện rõ khát vọng, quyết tâm của tuổi trẻ cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố giàu đẹp”, chị Ngọc Anh đề nghị.

Một số hình ảnh tại Đại hội: