Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Vĩnh Long:

Năm 2026, Vĩnh Long tập trung ổn định bộ máy và đột phá tăng trưởng

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho rằng, năm 2026, tỉnh sẽ tập trung ổn định tổ chức bộ máy, đột phá tăng trưởng. Để đạt mục tiêu đó, HĐND tỉnh cần tập trung định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội.

vl-2.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X diễn ra khai mạc. Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2021-2025, tình hình kinh tế - xã hội của 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre trước đây và Vĩnh Long hiện nay đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Ông Dũng cho hay, tốc độ tăng GRDP bình quân chung giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt hơn 5,5%/năm (riêng năm 2025 ước đạt 5,8%); cơ sở hạ tầng từng bước được đồng bộ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng…

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, như một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt kế hoạch; quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; quy mô kinh tế của từng địa phương còn nhỏ, phân tán…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, năm 2026 là năm quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy và đột phá tăng trưởng; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, ông Lâu đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền 2 cấp, giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong đó, ông Lâu đề nghị, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt giao thông để tạo không gian phát triển mới cho tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Tiếp tục thúc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

lau.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu.

Ước tính năm 2025, Vĩnh Long hoàn thành và vượt kế hoạch 21/24 chỉ tiêu chủ yếu đề ra (3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, phi nông nghiệp; chỉ tiêu nhà ở xã hội; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học). Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long có tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt hơn 8%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,3 triệu đồng/người/năm; ước tổng thu ngân sách đạt hơn 22.013 tỷ đồng (vượt 3% dự toán).

Cảnh Kỳ
#Bí thư Tỉnh ủy #Vĩnh Long #tăng trưởng #bộ máy hành chính #phát triển kinh tế #quốc phòng #kỳ họp HĐND tỉnh #Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục