Bí thư Vĩnh Long: Năm 2026, Vĩnh Long tập trung ổn định bộ máy và đột phá tăng trưởng

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho rằng, năm 2026, tỉnh sẽ tập trung ổn định tổ chức bộ máy, đột phá tăng trưởng. Để đạt mục tiêu đó, HĐND tỉnh cần tập trung định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Quang cảnh kỳ họp.

Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X diễn ra khai mạc. Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2021-2025, tình hình kinh tế - xã hội của 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre trước đây và Vĩnh Long hiện nay đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Ông Dũng cho hay, tốc độ tăng GRDP bình quân chung giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đạt hơn 5,5%/năm (riêng năm 2025 ước đạt 5,8%); cơ sở hạ tầng từng bước được đồng bộ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng…

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, như một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt kế hoạch; quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; quy mô kinh tế của từng địa phương còn nhỏ, phân tán…

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, năm 2026 là năm quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy và đột phá tăng trưởng; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, ông Lâu đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền 2 cấp, giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong đó, ông Lâu đề nghị, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt giao thông để tạo không gian phát triển mới cho tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Tiếp tục thúc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu.