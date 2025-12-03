Tuổi trẻ Vĩnh Long đoàn kết - bản lĩnh - tiên phong - đột phá - phát triển

TPO - Chiều 3/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, 349 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện trên 115.000 đoàn viên trong tỉnh.

Phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có"

Phát biểu khai mạc, anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, trong giai đoạn 2022-2025, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Vĩnh Long đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Toàn cảnh Đại hội phiên thứ nhất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Trần Trí Cường cũng thẳng thắn nêu những hạn chế, những mặt công tác chưa thật sự đáp ứng những yêu cầu mong mỏi của cấp ủy, của xã hội và của thanh thiếu nhi. Trong đó, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn chưa tác động đến tất cả đối tượng thanh niên; chất lượng tổ chức một vài phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao; các giải pháp, mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế từng lúc chưa đáp ứng được hết nhu cầu của thanh niên...

Theo anh Trần Trí Cường, trong những tháng qua, cùng với quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I. Tổ chức nhiều diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hoạt động vì an sinh xã hội, công trình, phần việc thanh niên cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

“Với tinh thần Đoàn kết - bản lĩnh - tiên phong - đột phá - phát triển, những quyết định của Đại hội sẽ là những quyết sách đột phá nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên. Thúc đẩy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, tạo thêm nhiều không gian sáng tạo - khởi nghiệp. Đồng thời giữ gìn, lan toả các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Vĩnh Long sáng tri thức, bừng khát vọng, vững bản lĩnh, quyết dấn thân, thắm nghĩa tình”, anh Cường nói.

Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Trần Trí Cường phát biểu khai mạc.

Báo cáo chính trị Đại hội cho biết, trong giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Vĩnh Long đứng trước những thách thức lớn. Sự xung kích của thanh niên trong nhiệm vụ thoát nghèo, làm giàu đẩy lùi tụt hậu và vai trò chủ động nắm bắt khoa học công nghệ trở thành định hướng quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định là một nhiệm vụ quan trọng, chỉ đạo đổi mới về nội dung và phương thức triển khai, từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào thanh niên tình nguyện triển khai rộng khắp, có nhiều nét mới, mang lại hiệu quả trên nhiều mặt, tạo được dấu ấn xã hội, đặc biệt là trong các đợt tình nguyện cao điểm. Toàn tỉnh đã thực hiện 134 công trình thanh niên cấp tỉnh; hơn 1.200 công trình thanh niên cấp huyện (cũ); gần 14.400 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện gần 100 tỷ đồng... Tỉnh Đoàn đã thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ, giới thiệu 17.227 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt tỷ lệ 109%...

Triển lãm bên lề Đại hội.

Ba đột phá

Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long xác định các mục tiêu trọng tâm, trong đó phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...

Cùng với một số chỉ tiêu trọng tâm, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đặt ra 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Thứ nhất, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh niên và điều kiện thực tiễn tại cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, kỹ năng, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Đảng.

Thứ hai, triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; đặc biệt chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thứ ba, hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ…