Sáng kiến giúp người nhà đăng ký thăm quân nhân trực tuyến

TPO - Với sáng kiến “Ứng dụng phần mềm đăng ký trực tuyến thăm quân nhân” do Trung tá Nguyễn Văn Tuấn đề xuất thực hiện, người thân của các chiến sĩ chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường link là có thể đăng ký trực tuyến.

Ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền

“Gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo” - đó là nhận xét của đồng đội về Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên truyền, giáo dục trong Quân đội đang được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt và gần gũi với bộ đội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng nòng cốt ở đơn vị sử dụng phần mềm AI tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sư đoàn 5.

Nhận thức rõ điều đó, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn đã tham mưu với Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động tuyên truyền, giúp các nội dung học tập chính trị trở nên sinh động, trực quan và dễ tiếp cận.

Thời gian qua, Trung tá Tuấn đã cùng BCH Đoàn cơ sở tích cực vận động cán bộ, đoàn viên rèn luyện kỹ năng số, khai thác hiệu quả các nền tảng như Qime, ChatGPT, Gemini… để xây dựng sản phẩm tuyên truyền chất lượng cao.

Theo Trung tá Tuấn, thay vì trước đây tuyên truyền chủ yếu thông qua sinh hoạt, bài viết, thì nay cán bộ, đoàn viên đã chủ động chuyển các bài tuyên truyền thành sản phẩm số (có âm nhạc, hình ảnh, video minh họa, giọng đọc AI). Nhiều video, clip ngắn, phóng sự tuyên truyền được đầu tư công phu, đăng tải trên các trang, nhóm mạng xã hội của Sư đoàn 5, đã thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận tích cực.

Cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 4 hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 60 năm truyền thống Sư đoàn 5.

Đặc biệt, anh còn triển khai cho tổ chức Đoàn các cấp mở rộng các cuộc thi trực tuyến như “Tự hào là người đoàn viên”, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu truyền thống đơn vị; đồng thời đưa các tiết mục văn nghệ, điệu nhảy trong sinh hoạt tập thể lên nền tảng số để tổ chức thi tương tác. Những sân chơi này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn góp phần lan tỏa nội dung tuyên truyền một cách tự nhiên, hiệu quả.

Đại úy Hà Đình Nam - Chính trị viên Đại đội 5, Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 4, chia sẻ: “Trước đây tôi rất ngại dựng video vì không biết dùng phần mềm. Sau khi được Đoàn cơ sở hướng dẫn và bản thân tự tìm hiểu thêm, mỗi khi có đợt thi trực tuyến hay tuyên truyền theo chủ đề, tôi đều chủ động tham gia sản xuất video clip. Việc dựng video giúp tôi sáng tạo hơn và thấy mình đóng góp thiết thực vào phong trào của đơn vị”.

Sáng kiến hữu ích

Cùng với việc phát huy sức mạnh chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn còn là chủ nhân của sáng kiến “Ứng dụng phần mềm đăng ký trực tuyến thăm quân nhân”.

Anh cho biết, trước đây, mỗi khi người thân đến thăm chiến sĩ tại ngũ ở đơn vị, cán bộ phụ trách phải tiếp nhận thông tin qua điện thoại hoặc ghi chép bằng tay trực tiếp. Danh sách thăm, ngày giờ, số lượng người, địa chỉ liên hệ, tất cả đều được ghi trên giấy, dễ sai sót, khó tổng hợp, lưu trữ.

“Không chỉ tốn thời gian, cách làm thủ công mà còn khiến việc phối hợp với gia đình, địa phương thiếu sự nhịp nhàng, ảnh hưởng đến hiệu quả nắm bắt tư tưởng, mối quan hệ xã hội của quân nhân. Từ những bất cập đó, tôi đã nghiên cứu và đưa ra sáng kiến này, dựa trên nền tảng Google Form. Thân nhân chiến sĩ chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường link là có thể đăng ký trực tuyến”, Trung tá Tuấn chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn hướng dẫn thân nhân chiến sĩ sử dụng phần mềm đăng ký thăm quân nhân trực tuyến.

Sau khi triển khai tại đơn vị, ứng dụng hữu ích này đã trở thành công cụ quản lý hiện đại, linh hoạt và hiệu quả, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể đơn vị và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo Trung tá Nguyễn Mậu Hội - Chính ủy Trung đoàn 4, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn là một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, năng động, trách nhiệm, luôn dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trung tá Tuấn đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp sáng tạo, kéo tuổi trẻ của Trung đoàn vào guồng chuyển động mới của công nghệ.

“Các mô hình tuyên truyền số do đồng chí Tuấn đề xuất và triển khai không chỉ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, mà còn tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên rèn luyện kỹ năng, phát huy trí tuệ và sức trẻ”, Trung tá Nguyễn Mậu Hội khẳng định.