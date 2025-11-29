Người trẻ gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; những giải pháp mới phát huy nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của người trẻ; đa dạng các hoạt động trang bị kỹ năng số, hội nhập; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn trẻ... là những kỳ vọng được người trẻ gửi tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình (mới) trong việc tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - đột phá - phát triển góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Biểu trưng là tổng hoà hình ảnh cách điệu của ngọn lửa nhiệt huyết, đôi bàn tay nâng đỡ lý tưởng sống đẹp của thanh niên và con thuyền vươn ra biển lớn, cùng "trái tim" Huy hiệu Đoàn...

Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng và ngày hội của tuổi trẻ Ninh Bình, nhiều ý kiến kỳ vọng, đề xuất của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gửi gắm đến Đại hội.

Trong đó, nhiều kỳ vọng Đại hội sẽ chọn ra đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, đề ra những chương trình thiết thực, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Cùng đó, nhiệm kỳ mới cần thêm những giải pháp mới phát huy nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của người trẻ; đa dạng các hoạt động trang bị kỹ năng số, hội nhập cho đoàn viên thanh thiếu nhi; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho người trẻ.