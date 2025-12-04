Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo không khí và khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên toàn quân bước vào kỷ nguyên mới.

Ngày 4/12, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Tổ công tác số 1 tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025-2030).

Quang cảnh hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ban Công tác Đoàn, Ban Công tác Thanh thiếu nhi (Trung ương Đoàn) và Ban Thanh niên Quân đội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội đã báo cáo Tổ công tác về về công tác chuẩn bị Đại hội; đại diện Tổ công tác thông tin báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của các thành viên vào công tác chuẩn bị Đại hội.

Theo Tổ công tác, Báo cáo Chính trị của Đại hội được chuẩn bị khoa học, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị; có bố cục cân đối giữa phần thứ nhất và phần thứ hai, có văn phong mạch lạc.

Trong đó, phần lớn các đánh giá, nhận định kết quả 3 năm (2022-2025) đã bám sát tình hình thực tiễn của Quân đội. Nội dung, giải pháp trong giai đoạn 2025-2030 cơ bản đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; một số nội dung, tư tưởng, quan điểm mới của Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xác định được những điểm đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội giai đoạn tới.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tổ công tác đề nghị nhấn mạnh, làm nổi bật hơn các kết quả tuổi trẻ toàn quân đã đạt được, thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích, gương mẫu trong các phong trào của thanh niên cả nước, đặc biệt tiên phong đi đầu trong phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng luôn xung kích, kịp thời có mặt ở những nơi nguy hiểm để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi trường, cùng với các lực lượng và nhân dân phòng, chống lũ lụt, cứu ngư dân gặp nạn trên biển; đi đầu trong nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực quân sự…

Tổ công tác cũng góp ý kiến về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khẩu hiệu hành động, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm (2025-2030).

Ban Thanh niên Quân đội cần nghiên cứu, biên tập các nhiệm vụ, giải pháp theo hướng có trọng tâm, phù hợp với đặc thù của đơn vị, có tính hành động cao, bảo đảm rõ nội dung thực hiện, rõ thời gian tiến độ triển khai, rõ phân công thực hiện và rõ sản phẩm, kết quả đầu ra trên từng mặt công tác.

﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, Tổ công tác cũng lưu ý một số vấn đề về chương trình Đại hội và các công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, đặc biệt là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có thể lợi dụng sự kiện Đại hội để chống phá; nhân sự đoàn đại biểu thanh niên Quân đội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị Ban Thanh niên Quân đội tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện các nội dung theo sự góp ý của Tổ công tác, đặc biệt là Báo cáo Chính trị của Đại hội - định hướng xác lập các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong 5 năm tới.

Nhấn mạnh phong trào thanh niên Quân đội là một trong những phong trào chủ lực, hết sức quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo không khí và khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên toàn quân bước vào kỷ nguyên mới.