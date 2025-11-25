Nhiều điểm sáng nổi bật trong giáo dục lý tưởng của tuổi trẻ Ninh Bình

TPO - Công tác tuyên truyền, giáo dục các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Ninh Bình được triển khai đồng bộ, liên tục đổi mới về phương thức và nội dung, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, công tác tuyên truyền, giáo dục các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh được triển khai đồng bộ, liên tục đổi mới về phương thức và nội dung, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Việc chú trọng giáo dục qua thực tiễn hành động, nêu gương điển hình tiên tiến và phát huy vai trò tự rèn luyện đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Ninh Bình triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua học tập chuyên đề hàng năm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nhiều mô hình, hình thức sáng tạo đã được duy trì và mở rộng, tiêu biểu như: thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền; sinh hoạt chuyên đề, thảo luận về sách viết về Bác; tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị quy mô toàn Đoàn.

Nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm. Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên dương trên 4.000 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng công trình số hóa di tích lịch sử, văn hóa.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đổi mới, kết hợp sinh động giữa trực tiếp và trực tuyến. 100% đoàn viên mới được học tập bài lý luận chính trị; các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền rộng khắp.

Các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, tăng cường năng lực tự phòng ngừa, tự sàng lọc và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và 164 câu lạc bộ Lý luận trẻ hoạt động hiệu quả, tạo thành mạng lưới nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được tổ chức thường xuyên, nhất là trong các ngày lễ, sự kiện trọng đại. Các hoạt động về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ thắp nến tri ân, thăm các “địa chỉ đỏ”, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp trong thanh thiếu nhi.

Các hoạt động xây dựng, tôn tạo và quảng bá di tích lịch sử - văn hóa như xây dựng bản đồ số địa chỉ đỏ, tu bổ công trình, triển khai đội tuyên truyền viên trẻ được triển khai hiệu quả.

Cụ thể, toàn tỉnh đã số hoá được 228 địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Tiêu biểu là công trình số hóa công nghệ VR360 di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn; công trình số hóa “Cổng tham quan trực tuyến Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh”; công trình số hóa công nghệ 3D tại Khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Lương Văn Tụy.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình được triển khai đồng bộ, liên tục đổi mới về phương thức và nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục.

Song song với đó, Tỉnh Đoàn tích cực triển khai các chiến dịch truyền thông do Trung ương Đoàn phát động như “Hòa bình đẹp lắm”, “Tự hào Việt Nam”, “Tự hào một dải non sông” và Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn với hàng tỷ lượt xem, khẳng định sức hút của các thông điệp tích cực trong giới trẻ.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng” đã giúp định hình chuẩn mực ứng xử văn minh, an toàn trên môi trường số.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” được gắn với việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo ra nhiều trào lưu tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thanh thiếu nhi.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên, các chính sách liên quan; phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.