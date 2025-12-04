295 đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TPO - Với sự tham dự của 295 đại biểu đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh sau hợp nhất, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong bối cảnh đổi mới toàn diện mô hình hoạt động.

Chiều 4/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 295 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhấn mạnh: Đây là ngày hội lớn của tuổi trẻ Tây Ninh, nơi thể hiện những kỳ vọng, khát vọng cống hiến và là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quyết định những vấn đề lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới”.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhìn lại giai đoạn 2022 - 2025, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của công tác Đoàn trong tỉnh. Theo anh Phú, tuổi trẻ Tây Ninh đã thể hiện rõ tinh thần tiên phong trong học tập, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng tốc chuyển đổi số.

Anh Phú đánh giá: “Công tác giáo dục, các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành cùng thanh niên đều có sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, mở rộng về quy mô, nâng cao về hiệu quả, tạo được dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội”.

Trong toàn tỉnh, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được củng cố và mở rộng. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa, trưởng thành, trở thành lực lượng dự bị tin cậy cho Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thứ nhất của Đại hội.

Anh Trần Hải Phú nhấn mạnh, những thành quả đó có được nhờ sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cùng tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ Đoàn – đoàn viên – thanh niên trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hải Phú cũng chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật vẫn xuất hiện. Chất lượng sinh hoạt Chi đoàn tại khu dân cư chưa đồng đều, việc tập hợp thanh niên ở khu vực lao động tự do, thanh niên nhập cư và tại các khu - cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Anh Phú chia sẻ: “Những hạn chế này luôn là điều khiến chúng ta trăn trở trong suốt nhiệm kỳ qua. Đại hội lần này là dịp để chúng ta thảo luận, chia sẻ trách nhiệm và quyết tâm tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất".

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Tây Ninh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, thanh niên Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ biến động quốc tế, quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và tác động sâu rộng của cách mạng công nghiệp 4.0.

Anh Trần Hải Phú nhấn mạnh: “Những thách thức này đặt lên vai thanh niên sứ mệnh phải chủ động tiên phong trong đổi mới tư duy không ngừng trao dồi kiến thức và bản lĩnh để biến khó khăn thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh vươn lên làm chủ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo”.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế rút ra các bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn giai đoạn 2022-2025. Từ đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

“Đại hội tin tưởng tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Luôn chủ động sáng tạo, tích cực giương cao ngọn cờ tiên phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công cuộc khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phiên khai mạc cũng tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, với 100% đại biểu nhất trí thông qua. Đại hội cũng thông qua chương trình làm việc và quy chế điều hành, tạo nền tảng cho các phiên thảo luận, tham luận và góp ý văn kiện Đại hội.