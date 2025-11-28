Thanh niên Thủ đô phải 'vượt khung' tư duy, làm đầu tàu phong trào tuổi trẻ cả nước

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, để xứng đáng với trách nhiệm đầu tàu, hình mẫu, tư duy xây dựng phong trào của Thành Đoàn Hà Nội nhiệm kỳ tới phải vượt ra ngoài khung của 227 đầu mối trực thuộc; không chỉ lo tốt việc trên địa bàn mà cần coi mình là cái nôi ươm tạo các phong trào, mô hình, giải pháp mới.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng trong phát triển - Sáng tạo trong thực tiễn - Tiên phong trong hành động”, diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần vượt khó, sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định rõ hơn vai trò đơn vị đầu tàu của cả nước.

Dấu ấn nổi bật mang nét riêng của Hà Nội là phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với nhiều nội dung, hình thức phong phú như hoạt động chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng… Dấu ấn trong tiên phong chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số vào công tác Đoàn, khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Cùng đó, tuổi trẻ Thủ đô tham gia rất tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động lớn của Thủ đô và đất nước. Công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, với bước tiến mới là đã chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Nôi ươm tạo các phong trào, mô hình, giải pháp mới

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Đối với Thủ đô Hà Nội, việc triển khai các định hướng lớn của Trung ương, Luật Thủ đô và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đặt ra yêu cầu rất cao.

Đó là xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Chỉ số đổi mới sáng tạo dẫn đầu nhóm các thành phố hàng đầu.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, hình mẫu của phong trào thanh niên cả nước.

“Đầu tàu không có nghĩa là đi đầu của đoàn tàu, mà còn phải kéo được cả đoàn tàu cùng tiến lên. Phong trào thanh thiếu niên Hà Nội phải tạo ra được sức lan tỏa, có sự sẻ chia, chi viện, tiếp sức về phong trào đối với các địa phương còn nhiều khó khăn. Thể hiện đúng tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", anh Huy nêu rõ.

Anh Huy nêu rõ, để xứng đáng với trách nhiệm ấy, tư duy xây dựng phong trào của Thành Đoàn nhiệm kỳ tới phải vượt ra ngoài khung của 227 đầu mối trực thuộc.

Thành Đoàn không chỉ lo tốt việc trên địa bàn mà cần coi mình là cái nôi ươm tạo các phong trào, mô hình, giải pháp mới. Dám thử nghiệm những cách làm mới, từ đó tổng kết, phát triển và nhân rộng ra cả nước.

Trong tinh thần đó, nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên Thành phố cần đi đầu trong cụ thể hóa các chủ trương mới, các chủ trương lớn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhất là phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" và "Chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam".

Ở bất kỳ phong trào, chương trình nào của Trung ương, tuổi trẻ Thủ đô phải là tiên phong của tiên phong. Đăng ký các chỉ tiêu, nhiệm vụ cao hơn, khó hơn; tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả hơn. Từ thực tiễn Hà Nội có thể giới thiệu những mô hình, cách làm tiêu biểu, hình mẫu cho phong trào thanh niên cả nước", anh Bùi Quang Huy.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đổi mới phương thức hoạt động, quản trị hệ thống, gắn với đặc thù của đơn vị quy mô lớn; thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá. Nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải trở thành dòng chảy xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đoàn. Trong khởi nghiệp, cần chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện sang xây dựng hệ sinh thái, đồng hành dài hạn để các ý tưởng thực sự đi vào đời sống.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Hà Nội cần quan tâm sâu sắc tới tất cả các đối tượng thanh niên, chú trọng các đối tượng có lực lượng lớn, nhất là đội ngũ học sinh, sinh viên và trí thức trẻ; lực lượng công nhân, lao động trẻ, thanh niên nhập cư. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô xứng tầm thủ lĩnh thanh niên.

Thực hiện "3 gần, 4 không, 5 phải"

Trao đổi tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đối với cán bộ Đoàn cần thực hiện tốt phương châm "3 gần, 4 không, 5 phải”.

Cụ thể, "3 gần" là gần thanh niên, gần cơ sở, gần thực tế; "4 không" là không hình thức, không né tránh, không ngại khó, không thờ ơ và “5 phải” là phải gương mẫu, phải bản lĩnh, phải khát vọng, phải sáng tạo, phải hành động.

"Đây là những phương châm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với khối Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể", anh Huy nêu rõ và đề nghị, các cấp bộ Đoàn Thành phố Hà Nội quan tâm triển khai toàn diện, đầy đủ, thường xuyên các khâu trong công tác cán bộ.

"Các cấp bộ Đoàn thành phố đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô thực sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, gương mẫu về lối sống, sâu sát với cơ sở, gần gũi với thanh niên. Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng tổ chức phong trào, thành thạo công nghệ, có tư duy đổi mới sáng tạo và tư duy toàn cầu. Nói được tiếng nói của thanh niên Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng", anh Huy yêu cầu.

Anh Bùi Quang Huy trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng