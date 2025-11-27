Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Kỳ vọng doanh nhân trẻ là những 'chiến binh' mang thương hiệu Việt chinh phục thế giới

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, doanh nhân trẻ không chỉ cần giỏi làm kinh tế mà phải trở thành những "chiến binh" mang thương hiệu "Make in Vietnam" vươn ra biển lớn, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Phiên trọng thể Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII. Ảnh: Xuân Tùng

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá, nhiệm kỳ VII vừa qua là chặng đường đầy cam go với những tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị phức tạp, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, đúng với tinh thần "lửa thử vàng, gian nan thử sức", cộng đồng doanh nhân trẻ nói chung, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng đã đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều điểm sáng trong công tác của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Với các hoạt động đa dạng của mình, Hội đã góp phần rất lớn trong xây dựng, khẳng định thương hiệu của các doanh nghiệp thành viên, khẳng định uy tín, nâng cao vị thế của Hội trong xã hội và trong khu vực.

Các giải thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và các hoạt động khác ngày càng thu hút sự quan tâm của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, trở thành những danh hiệu uy tín, danh giá.

Nhiều hoạt động đối thoại chính sách được tổ chức có chiều sâu ở các cấp, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó hiến kế, góp ý các chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp, đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nội khối, giúp doanh nhân hội viên có thêm nhiều cơ hội kết nối, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.

Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy giao thương, đầu tư, hợp tác giữa doanh nhân trẻ Việt Nam và doanh nhân trong khu vực, trên thế giới.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp được tích cực triển khai. Không những góp phần cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp mà còn góp phần giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên.

"Các anh chị đã chứng minh một cách sinh động rằng: Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ giỏi làm kinh tế, mà còn là những công dân có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Tiên phong kiến tạo, làm chủ công nghệ

Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý bối cảnh này đặt ra yêu cầu, sứ mệnh nặng nề hơn bao giờ hết cho lực lượng doanh nhân trẻ.

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiên định sứ mệnh tiên phong trong thực thi các đột phá chiến lược; đi đầu trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Doanh nhân trẻ phải là hình mẫu của kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững; là hình mẫu về sự quan tâm, chăm lo và giải quyết hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phải là hình mẫu về tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Hội chủ động bản lĩnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu; là cầu nối, là bệ phóng hỗ trợ doanh nhân trẻ tự tin bước ra thế giới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

"Chúng tôi kỳ vọng doanh nhân trẻ sẽ là những chiến binh mang thương hiệu "Made in Vietnam", "Made by Vietnam" chinh phục thị trường toàn cầu bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam", anh Huy nói.

Anh Huy cũng đề nghị, Hội không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động để "thực sự là mái nhà chung uy tín, vững mạnh cho hội viên".

Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước, với Trung ương Đoàn để tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu đưa tổ chức Hội vươn tầm khu vực và thế giới.