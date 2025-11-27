Nữ sinh Việt 8.0 IELTS phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

TPO - "Thế hệ trẻ chúng cháu nguyện sẽ là những người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của cha anh, cùng siết chặt tay nhau viết tiếp những trang sử vàng, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", nữ sinh Học viện Ngoại giao Hà Gia Linh bày tỏ.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tại lễ kỷ niệm, nữ sinh Hà Gia Linh vinh dự đại diện thanh niên Việt Nam, phát biểu. Cô hiện là sinh viên khoa Luật Quốc tế (Học viện Ngoại giao) sở hữu thành tích học tập ấn tượng với 8.0 IELTS, GPA 3.5.

Gia Linh là một trong hai thí sinh nghiệp dư xuất sắc nhất giải Vô địch tranh biện trung học toàn quốc (NSDC) năm 2022. Cô cũng là giám khảo trung học duy nhất chấm vòng loại trực tiếp bảng Anh ở giải Tranh biện luật Nghị viện Anh – Việt Nam toàn quốc (VBC) năm 2023.

Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Trân trọng nghĩa tình sâu nặng Việt - Lào

Trong bài phát biểu, Gia Linh đã nhắc lại những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane về tình hữu nghị đặc biệt "sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Gia Linh cũng đã chia sẻ về ký ức của gia đình, minh chứng sống động cho tình đoàn kết "chung lưng đấu cật" giữa hai dân tộc Việt - Lào.

"Đối với cá nhân cháu, nước bạn Lào còn là nơi ông bà cháu và biết bao Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự, thanh niên xung phong... vượt dãy Trường Sơn sát cánh cùng những người bạn Lào chiến đấu chung trên cùng chiến hào. Từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn và trên khắp mọi miền đất nước Lào đã in dấu chân, những giọt mồ hôi, máu xương của chiến sĩ hai nước", cô nói.

Hà Gia Linh phát biểu tại chương trình.

Ông bà nội của Gia Linh đều từng là Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Ông là Đại tá quân đội đã nghỉ hưu, bà là Đại úy chuyển ngành, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Văn phòng Chính phủ. Hiện tại, ông bà vẫn tham gia Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Gia Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi trong muôn vàn gian khổ của chiến tranh, ông bà cô và các đồng đội luôn được quân dân Lào đùm bọc, cưu mang như ruột thịt.

Chính sự giúp đỡ chí tình ấy đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách, dẫn đến thắng lợi của cách mạng hai nước 50 năm về trước.

Khát vọng của "thế hệ vươn mình"

Hà Gia Linh khẳng định thế hệ trẻ hôm nay ý thức sâu sắc về giá trị của hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Đồng thời, ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam, cô cam kết noi gương các thế hệ đi trước, nguyện cùng các bạn thanh niên Lào, mang trong mình tinh thần của “thế hệ vươn mình”, quyết tâm thực hiện sứ mệnh lịch sử thiêng liêng, trở thành những người công dân trẻ xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin và bản lĩnh sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẽ luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, để tình đoàn kết thuỷ chung, trong sáng của hai dân tộc được nhân lên mạnh mẽ hơn nữa trong thế hệ trẻ.