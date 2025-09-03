Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào 'không kẻ thù nào có thể phá vỡ'

TPO - Con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là một trong những minh chứng rõ nét, khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội, nhân dân và hai nước Việt Nam - Lào anh em. Mối quan hệ Lào - Việt Nam không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được.

Đó là những thông điệp được khẳng định, lan tỏa từ chương trình giao lưu cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước, diễn ra ngày 3/9 tại Hà Nội.

Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Tiết mục văn nghệ thắm đượm tình hữu nghị đoàn kết Việt - Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; ông Boviengkham Vongdar - Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào.

Cùng tham dự chương trình có các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đắc Vinh đã ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của hai dân tộc, với niềm tự hào về mối quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Đây là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông trực tiếp đặt nền móng; các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân và dân hai nước dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu.

Ông Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Vinh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí quân tình nguyện, cán bộ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn gian khổ vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, luôn biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

“Con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là một trong những minh chứng rõ nét, khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội, Nhân dân và hai nước Việt Nam và Lào anh em”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Theo ông Vinh, chương trình giao lưu hôm nay nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội hữu nghị hai nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 của Việt Nam và Lào.

“Đây là hoạt động rất có ý nghĩa để tri ân các thế hệ cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào; chăm lo, hỗ trợ cho các lưu học sinh Lào tại Việt Nam; đồng thời, cũng dịp cùng nhau ôn lại truyền thống, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước”, ông Vinh bày tỏ.

Không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được

Ông Boviengkham Vongdar - Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam bày tỏ vui mừng và vinh dự được dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; được gặp gỡ và nhận thấy các cựu chuyên gia và quân tình nguyện đều khỏe mạnh.

Ông Boviengkham Vongdar khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào “là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước”.

Mối quan hệ giữa hai nước được phát huy cả chiều rộng và chiều sâu ngày càng đơm hoa kết trái cụ thể trong tất cả các lĩnh vực, đang đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Boviengkham Vongdar phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Boviengkham Vongdar nhấn mạnh, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức, hiểu được sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt, hiếm có Lào – Việt Nam chính là thấy được sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, để thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt của hai nước Lào – Việt Nam.

“Chúng ta đều thấu hiểu với nhau rằng quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam có được từ mồ hôi, xương máu và nước mắt, điều này không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được…”, ông Boviengkham Vongdar.

Ông Boviengkham Vongdar đánh giá cao sự hy sinh của các cựu chuyên gia và quân tình nguyện đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì cách mạng của hai nước Lào và Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và đem lại độc lập cho nhân dân hai nước. "Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn, những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí và sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về sự giúp đỡ quý báu này", ông nói.

Một trong những phần được mong chờ tại chương trình là phần giao lưu, chia sẻ của các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện. Ảnh: Xuân Tùng

Thắm đượm tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào

Trong chương trình, đã diễn ra phần giao lưu kết nối quá khứ và hào hùng. Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào (từ 2003 đến nay); Thiếu tướng Somphone Keomixay - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào; Đại tá Lê Quang Huân - nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Phó Trưởng ban Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam; nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp - nguyên Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam đã chia sẻ những năm tháng trực tiếp sát cánh cùng nhau trên chiến trường, xây dựng đất nước Lào.

Những câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" được nhắc lại như minh chứng sống động cho tình đồng chí hiếm có.

Phần giao lưu của các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện hai nước. (Từ phải sang trái: Thiếu tướng Somphone Keomixay, Trung tướng Lê Văn Hân, Đại tá Lê Quang Huân, nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp). Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp đó, chương trình giao lưu mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi nổi với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, sinh viên, tình nguyện viên hai nước.

Một trong nhiều điểm nhấn của chương trình là các đại biểu, bạn trẻ hai nước đã cùng hát vang bài hát "Cô gái Viêng Chăn" kết nối giữa thế hệ đi trước và bạn trẻ hôm nay.

Điều đặc biệt, bài hát này được ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc viết từ cảm xúc dâng trào trong chuyến công tác tại nước bạn Lào, trở thành một trong những biểu tượng gắn kết tình cảm hai đất nước.

Anh Choby Vongxay - Trưởng đoàn lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Giao thông Vận tải và chị Maysa Phanthaboouasy - học viên thạc sĩ tại Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh giao lưu tại chương trình. Clip: Xuân Tùng

Chị Phạm Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và chị Nguyễn Trần Khánh Huyền - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học VinUni, chia sẻ về những ấn tượng tham gia đoàn tình nguyện tại Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho các sinh viên, thanh niên Lào đang học tập tại Việt Nam có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác tuổi trẻ hai nước

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thanh niên, tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào và nhận thấy rằng, cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung, lĩnh vực hợp tác.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Thongly Xixulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào chia sẻ niềm tự hào khi lớp trẻ hai nước được gặp gỡ, giao lưu và chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.

﻿Ảnh: Xuân Tùng