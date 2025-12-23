Cần giải pháp đột phá để phát triển toàn diện trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên

TPO - Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu: "Chúng ta không chỉ cần thanh niên có trí tuệ, mà còn phải có thể chất và tâm hồn. Do đó, phải có giải pháp đột phá để phát triển thanh niên toàn diện cả 3 mặt trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên”.

Trong hai ngày 22-23/12, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có chủ đề Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong-Đột phá-Phát triển. Đây là dịp để tuổi trẻ Cao Bằng tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và là dịp bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng được tổ chức trong 2 ngày 22-23/12.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng và 198 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 29.000 đoàn viên trong toàn tỉnh dự đại hội.

Tuổi trẻ Cao Bằng tham gia xây dựng quê hương, đất nước

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức 5.269 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 260.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, làm mới trên 71km đường bê tông nông thôn, hỗ trợ gần 1.000 hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát, triển khai 165 công trình “Thắp sáng đường quê”, 5 cầu dân sinh, thành lập 161 đội “Bình dân học vụ số”, 58 đội hỗ trợ chính quyền cơ sở trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 62 đội tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Trong nhiệm kỳ, có gần 7.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó, 3.998 đoàn viên được kết nạp vào Đảng…

Nhiều ý kiến đóng góp, bài phát biểu của các đại biểu nhận được sự nhất trí cao của đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong - đoàn kết - đột phá - phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể: 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, triển khai ít nhất 250 công trình, mô hình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ ít nhất 150 dự án khởi nghiệp của thanh niên, giới thiệu 7.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho 30.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Hằng năm, Đoàn Thanh niên các cấp triển khai mới ít nhất 1 mô hình phòng chống rác thải nhựa, tối thiểu 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới, 100% Đoàn cấp xã có ít nhất 2 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; 80% trở lên thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức; trên 30.000 lượt thanh, thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế...

Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho biết, trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ nét sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên tỉnh Cao Bằng dưới sự dẫn dắt, định hướng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đánh giá cao thành tựu của tuổi trẻ Cao Bằng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, anh Triết gửi gắm tới đại hội và mong muốn tuổi trẻ Cao Bằng cần tiếp tục đổi mới, phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được, trong đó cần bám sát và cụ thể hoá tinh thần và các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Cao Bằng phải phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, phát huy vị thế trong tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ mới tuổi trẻ Cao Bằng cần tích cực tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp.... nhằm xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa Chương trình Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam phù hợp với đặc thù của thanh niên Cao Bằng. Phải xây dựng và phát triển toàn diện thanh niên Cao Bằng thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa của địa phương, trở thành những công dân toàn cầu góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng ta không chỉ cần thanh niên có trí tuệ, mà còn phải có thể chất và tâm hồn. Do đó, phải có giải pháp đột phá để phát triển thanh niên toàn diện cả 3 mặt trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên” - anh Triết phát biểu.

Đại hội đã tổ chức bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 anh chị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 11 anh chị.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thống nhất bầu chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức vụ Bí thư, anh Hà Ngọc Huy và chị Nông Thị Nhung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng hoa chúc mừng thành công đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc cũng nhận được bằng khen của Tỉnh Đoàn Cao Bằng.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XVI đã thống nhất bầu chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn. Sau đó, tân Bí thư và các thành viên trong BCH khóa mới ra mắt đại hội.

Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV làm Trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ dâng hương, dâng hoa là hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI. Đây là dịp để tuổi trẻ Cao Bằng tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.