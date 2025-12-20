Thanh niên sẽ lên tàu metro, vào UBND TPHCM thảo luận diễn đàn trong khuôn khổ Đại hội Đoàn

TPO - Thông tin cụ thể các hoạt động trong Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn - cho biết Đại hội diễn ra các diễn đàn chuyên đề tại các địa điểm, công trình tiêu biểu của thành phố như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Học viện Chính trị khu vực II, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Khu Công nghệ cao TPHCM, tòa nhà UBND TPHCM, Thư viện Tổng hợp TPHCM.

Sáng 20/12, Thành Đoàn TPHCM tổ chức hội nghị thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 29-30/12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, với chủ đề “Tuổi trẻ TPHCM khát vọng, sáng tạo, xung kích, bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Thành Đoàn TPHCM dự kiến mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích, cách mạng và là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Trong nhiệm kỳ tới, với khẩu hiệu hành động “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM xác định 4 nhóm chỉ tiêu và 15 chỉ tiêu cụ thể, cùng các đề án, chương trình trọng tâm nhằm hiện thực hóa phương hướng của nhiệm kỳ.

Anh Ngô Minh Hải trao đổi tại buổi công bố thông tin về Đại hội lần thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết, nhiệm kỳ tới với một không gian, khát vọng mới, Thành Đoàn chủ trương thực hiện 5 đề án, 1 kế hoạch và 2 công trình lớn của thanh niên thành phố.

“Các diễn đàn không đơn thuần chỉ đến với các công trình tiêu biểu mà còn tạo không khí và dấu ấn với thanh niên thành phố. Tại các diễn đàn này, đại biểu có dịp trao đổi, thảo luận cùng lãnh đạo các sở ngành, chuyên gia, người có uy tín và các thanh niên tiêu biểu. Ngoài ra còn có một buổi đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo và các chuyên gia”, anh Hải nêu rõ.

Cũng theo Bí thư Thành Đoàn thành phố, thiết kế tham luận tại Đại hội sẽ giúp thanh niên thành phố và đại biểu dự Đại hội cảm nhận được sức sáng tạo, thể hiện mong muốn tập hợp trí thức trẻ, nền tảng khoa học công nghệ - chuyển đổi số từ các nhà khoa học trẻ, các công chức, viên chức và các bạn trẻ ở khu vực địa bàn dân cư.

Về triển lãm tại đại hội, bên cạnh không gian sản phẩm công nghệ, Đại hội cũng mang đến mô hình toa tàu metro cùng các không gian thành phố mới với hình ảnh của Tỉnh Đoàn Bình Dương, Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Không gian triển lãm cũng lồng ghép cộng hưởng kết quả về 20 năm triển khai chương trình tuyên dương danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu thành phố”. Do đó, ngoài không gian về đại hội, còn có không gian của những người trẻ tiêu biểu đã đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố và đóng góp cho tổ chức Đoàn.