Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Phải xác lập những ‘bài toán’ cụ thể, tránh tư duy điều hành cũ

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 Cụm hoạt động số 1, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần xác lập đầu mục công việc thực tế, tránh viển vông và tập trung vào các “bài toán” cụ thể, sản phẩm hiện hữu, có sức lan toả.

Chiều 19/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm hoạt động số 1 năm 2025. Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Những dấu ấn từ vùng biên cương

Anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn cho biết, năm 2025 được đánh giá là một năm đầy thử thách nhưng cũng ghi nhận nỗ lực nổi bật của 8 đơn vị tỉnh đoàn trong cụm hoạt động số 1 (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng).

Điểm sáng nổi bật nhất chính là vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn được khẳng định rõ nét, đặc biệt tại các địa bàn chiến lược. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã thấm sâu qua các gương “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu.

Đặc biệt, trong năm qua, khi thiên tai, bão lũ ập đến, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt kịp thời tại các điểm nóng, huy động nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ để chăm lo cho thiếu nhi và nhân dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, dấu ấn chuyển đổi số cũng in đậm qua việc ứng dụng hệ thống eOffice và phần mềm quản lý đoàn viên, góp phần tinh gọn và hiện đại hóa hoạt động Đoàn trong tình hình mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm qua của Cụm đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Tiêu biểu, hơn 800.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Toàn Cụm trồng mới 4,2 triệu cây xanh; thắp sáng, sửa chữa và làm mới hơn 460km đường giao thông nông thôn; xây dựng 31 cầu dân sinh và hỗ trợ 300.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực xã hội hóa lên đến hàng chục tỷ đồng. Toàn Cụm đã hiện thực hóa 4.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên; tổ chức 120 lớp tập huấn chuyển đổi số. Đặc biệt, các đội hình thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ hơn 120.000 lượt người dân giải quyết thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với 25.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có gần 9.000 đồng chí đã được kết nạp. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên toàn Cụm đạt 74,2%.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh Đoàn đã trao đổi, chia sẻ một số thách thức từ thực tiễn công tác, như lực lượng cán bộ Đoàn rất “mỏng” trong khi số lượng chi đoàn lớn, địa bàn rộng. Các kiến nghị liên quan đến cơ chế đặc thù, phân loại tiêu chí đánh giá xếp loại giữa các địa bàn, tránh việc “cào bằng” yêu cầu tất cả xã phường thực hiện giống nhau giữa vùng biên giới đặc biệt khó khăn và vùng đô thị; hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ Đoàn.

Tập trung vào sản phẩm hiện hữu

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt với nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh như triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

“Qua thực tiễn triển khai các nhiệm vụ, hình ảnh thanh niên hiện lên rất đẹp. Từ bộ phận một cửa hỗ trợ người dân đến các công trình trọng điểm quốc gia, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc. Đây là điều đáng ghi nhận và biểu dương”, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phong trào, chuyển đổi số… ở Cụm số 1; đồng thời ghi nhận, trao đổi các ý kiến, kiến nghị của đại diện các tỉnh Đoàn trong Cụm.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, anh Lâm lưu ý đây là năm có nhiều sự kiện lớn, nổi bật có Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bầu cử Quốc hội khóa XVI, Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Các cấp bộ Đoàn của Cụm số 1 cần thay đổi tư duy điều hành. Mỗi chương trình, hoạt động từ nội dung công tác tuyên truyền giáo dục đến công tác phong trào, phát triển thanh niên… phải có tên gọi, mục tiêu rõ ràng và kết quả, sản phẩm cụ thể.

Anh Lâm nhấn mạnh, không làm manh mún, ai cho gì làm nấy. Phải xác lập một bài toán lớn cho cả nhiệm kỳ, ví dụ tập trung hỗ trợ dứt điểm một xã khó khăn lên nông thôn mới. Phải có sản phẩm hiện hữu, để các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thấy được tầm vóc quy mô hoạt động của tổ chức Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng yêu cầu, trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cần sự kiên trì đi cùng đoàn viên từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế, tránh việc chỉ mời đi tập huấn rồi bỏ lửng. Củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn, “thủ lĩnh” thanh niên.

“Tập huấn trực tuyến không thể đào tạo ra thủ lĩnh thanh niên. Tỉnh đoàn phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, thường xuyên động viên và tiếp lửa nhiệt huyết cho anh em cơ sở. Nếu tất cả cùng chuội xuống vì khó khăn thì phong trào sẽ dậm chân tại chỗ”, anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh đoàn trong Cụm số 1 cần hết sức thực tế, xác lập các đầu mục công việc phù hợp với thực tiễn, không viển vông nhưng cũng không được thui chột ý chí chiến đấu, và khả thi. “Làm cái gì thì phải có niềm vui. Có niềm vui, yêu công việc thì mới nỗ lực làm tốt nhất được”, anh Nguyễn Tường Lâm nhắn nhủ.