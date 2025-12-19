Anh Phạm Tuấn Tài giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau

TPO - Sáng 19/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định nhân sự Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa mới.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa mới gồm 39 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 13 anh, chị. Anh Phạm Tuấn Tài tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm: Anh Trần Đăng Khoa, chị Nguyễn Trang Anh Thư, chị Nguyễn Thị Thúy Duy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Cà Mau khóa I có 9 anh, chị; chị Nguyễn Trang Anh Thư - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại đại hội.

Hãy đưa lý tưởng vào đời sống số

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có sự tiến bộ, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là “cánh tay đắc lực”, là “đội dự bị tin cậy” của Đảng. Các phong trào do Đoàn khởi xướng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, tạo môi trường thực tiễn để giáo dục, rèn luyện thanh niên.

Theo ông Thiều, nhiều chương trình, công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Cà Mau. Tiêu biểu như các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, với hơn 3.000 công trình, phần việc thanh niên, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng; các phong trào tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; đội hình bình dân học vụ số, tổ chuyển đổi số cộng đồng; thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hỗ trợ hành chính công trực tuyến…

Năm 2026, theo ông Thiều, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm mở ra nhiều thời cơ, đồng thời đặt ra không ít yêu cầu mới. Do đó, ông Thiều đề nghị đại hội tập trung thảo luận các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, tổ chức Đoàn các cấp cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng; sứ mệnh bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tính năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên vùng đất địa đầu cực Nam của tổ quốc.

“Tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới, gắn giáo dục truyền thống với công nghệ, với mạng xã hội, với các phương tiện truyền thông hiện đại. Hãy đưa lý tưởng vào đời sống số của thanh niên một cách thông minh và hấp dẫn”, ông Thiều lưu ý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau yêu cầu, Đoàn Thanh niên phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, sáng tạo, đi đầu trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức đoàn các cấp phải thực sự là người bạn lớn, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Ông Thiều cũng yêu cầu, không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nguồn cung cấp cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ then chốt, “xây dựng Đảng từ trong Đoàn”, Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Phạm Tuấn Tài – Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 hứa, sẽ luôn gương mẫu, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khởi nghiệp và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra.

Anh Phạm Tuấn Tài – Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Anh Tài cũng hứa trước đại hội, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu đại hội. ​

Đại diện cho ý chí, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hứa sẽ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, báo cáo đầy đủ kết quả, mô hình hay, những trăn trở và đề xuất từ thực tiễn phong trào thanh niên tỉnh Cà Mau đến với Đại hội toàn quốc.

“​Mỗi đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp vào các quyết định của Đại hội, góp phần thành công chung cho đại hội. Sau đại hội sẽ nghiêm túc triển khai, phổ biến kết quả Đại hội, cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, anh Tài chia sẻ.