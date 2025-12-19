Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Thanh niên Cà Mau cần tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ đột phá và trụ cột phát triển của tỉnh

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Cà Mau hãy lan tỏa các tấm gương có hành động bình dị mà cao quý của những người trẻ sẵn sàng vì cộng đồng, sáng tạo nỗ lực trong lao động, học tập, để mỗi thanh niên Cà Mau đều thấy mình có thể là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Từ truyền thống đến khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Cà Mau

Sáng 19/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên làm việc trọng thể. Đến dự đại hội có anh Bùi Quang Huy -Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ, Cà Mau – vùng đất cực Nam của Tổ quốc, là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, nơi mỗi bước phát triển luôn gắn với bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và sinh kế bền vững cho nhân dân.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại đại hội.

Theo anh Huy, trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cà Mau luôn sắt son theo Đảng, không ngại gian khó, cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những giá trị truyền thống đó tiếp tục được phát huy trong quá trình xây dựng Cà Mau mới năng động, hội nhập, phát triển bền vững, trong đó có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua. Giai đoạn 2022–2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Cà Mau đã đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai nhiều mô hình hiệu quả, như: Cuộc vận động Tuổi trẻ Cà Mau nhớ lời Di chúc theo chân Bác, Tuổi trẻ Cà Mau theo dấu chân Bác, Hành trình Tự hào một dải non sông... Qua đó góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành cùng thanh niên được triển khai thiết thực, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên mọi mặt đời sống xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã giải quyết hiệu quả những việc khó, việc mới, mang lại giá trị kinh tế và ý nghĩa giáo dục cao.

Từ thực tiễn phong trào, theo anh Huy, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, rèn luyện. Qua đó lan tỏa tinh thần thi đua, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn.

“Tâm trong – Trí sáng – Chí lớn”

Nhiệm kỳ tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gợi mở 5 nội dung trọng tâm để các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện. Trong đó, phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, coi đây là nhiệm vụ căn bản, lâu dài, là gốc rễ của mọi phong trào thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn cần đa dạng hóa hình thức giáo dục theo hướng sinh động, hiện đại, phù hợp với tâm lý và không gian sống của thanh thiếu niên. Phải xây dựng cho thanh niên bản lĩnh vững vàng, lòng yêu nước, bản sắc văn hóa và tinh thần trách nhiệm xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với khơi dậy niềm tự hào về quê hương Đất Mũi, để từ đó mỗi bạn trẻ tự rèn mình trở thành những công dân có “tâm trong – trí sáng – chí lớn”.

“Hãy lan tỏa các tấm gương có hành động bình dị mà cao quý của những người trẻ sẵn sàng vì cộng đồng, sáng tạo nỗ lực trong lao động, học tập, để mỗi thanh niên Cà Mau đều thấy mình có thể là một câu chuyện truyền cảm hứng”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn Cà Mau cần triển khai phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng thiết thực, phát huy hiệu quả phong trào "5 tiên phong". Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động trực tiếp đến đời sống thanh thiếu nhi, nhất là trong tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Về công tác chuyển đổi số, anh Huy yêu cầu, cần lấy con người làm trung tâm. Bởi một giải pháp công nghệ, một phần mềm tốt không có ý nghĩa gì nếu người dùng không có ý thức sử dụng, không khai thác hết tính năng. Do đó, cần xây dựng lực lượng thanh niên số hùng mạnh, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong triển khai phong trào, anh Bùi Quang Huy yêu cầu, phải luôn nhớ và thực hành công thức “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”. "3 dễ" (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm), "3 rõ" (rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn), "3 đo" (đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động). Đồng thời, cán bộ Đoàn cần phải nêu gương cho đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực, thực hiện nghiêm phương châm “3 gần, 4 không, 5 phải” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Ngoài ra, thanh niên Cà Mau cần tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ đột phá và trụ cột phát triển của tỉnh, khẳng định rõ vai trò xung kích phát triển nguồn nhân lực trẻ. Thanh niên cần được đặt ở vị trí là lực lượng tiên phong tham gia kiến tạo giá trị phát triển, chứ không chỉ thụ hưởng thành quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh Đoàn Cà Mau đặt ra 13 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá, như: Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới; triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi.