Tình nguyện Mùa đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026 ở vùng biên Quảng Trị

TPO - Sáng 19/12, tại xã Kim Ngân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện Mùa đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Chương trình được triển khai tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn – Hội và tuổi trẻ Quảng Trị trong chăm lo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Trao biển biểu trưng tặng 4 ngôi nhà nhân ái tại buổi lễ.

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao tặng 4 Nhà nhân ái cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ tại xã Sen Ngư và Kim Ngân; hỗ trợ xây dựng 2 công trình “Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời; trao tặng 1 bộ máy lọc nước và 1 bồn chứa nước sạch cho Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy.

Nhiều phần quà thiết thực cũng được trao cho học sinh địa phương, gồm 345 áo ấm, 200 chăn ấm, 50 cặp sách và 500 khăn quàng đỏ, góp phần động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Tặng quà các gia đình khó khăn.

Dịp này, các đơn vị đồng hành đã trao hàng trăm suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tặng 20 suất; Ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Bình tặng 40 suất; Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tặng 50 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động tình nguyện được triển khai đồng loạt như khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; vệ sinh môi trường; khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ ông Hồ Văn Linh tại bản Khe Giữa; thăm, tặng quà già làng, trưởng bản bản Sà Khía. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 580 triệu đồng.

Thăm khám sức khoẻ cho người dân địa phương.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Quảng Trị trong giai đoạn mới, lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng nhiệm kỳ mới của tổ chức Đoàn.