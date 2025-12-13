‘Cõng' đông ấm đến với bà con biên giới ở Đà Nẵng

TPO - Hàng trăm suất quà, bữa ăn cho em, mô hình sinh kế… được tuổi trẻ Đà Nẵng trao tặng người dân và các em nhỏ ở xã biên giới A Vương giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.