‘Cõng' đông ấm đến với bà con biên giới ở Đà Nẵng

TPO - Hàng trăm suất quà, bữa ăn cho em, mô hình sinh kế… được tuổi trẻ Đà Nẵng trao tặng người dân và các em nhỏ ở xã biên giới A Vương giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.
Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng 2 máy phát điện phục vụ sinh hoạt địa phương và đồn biên phòng, 2 tivi cho các điểm trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Thành Đoàn Đà Nẵng cũng trao tặng mô hình sinh kế cho 4 hộ thanh niên phát triển kinh tế, sửa chữa nhà do ảnh hưởng mưa bão.
Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Phiên chợ 0 đồng được tổ chức, thu hút hàng trăm người dân tham gia mua sắm quần áo, đồ dùng thiết yếu với mức giá 0 đồng.
Đoàn công tác đã tổ chức viếng hương và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Giang, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Để thực hiện chương trình này, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng đã vận động các mạnh thường quân, các đơn vị, đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị vận động gần 500 triệu đồng.
Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng, chương trình “Tình nguyện nơi Biên giới” là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, đặc biệt là các xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn.
“Chúng tôi tin tưởng rằng từng phần quà, từng hoạt động tình nguyện hôm nay sẽ góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp và hy vọng cho người dân trước thềm năm mới, đồng thời, tiếp thêm động lực để bà con nhân dân, thanh thiếu nhi địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các hoạt động ý nghĩa, chung tay xây dựng xã biên giới ngày càng phát triển”, anh Duân nói.