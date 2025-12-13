Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

‘Cõng' đông ấm đến với bà con biên giới ở Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Hàng trăm suất quà, bữa ăn cho em, mô hình sinh kế… được tuổi trẻ Đà Nẵng trao tặng người dân và các em nhỏ ở xã biên giới A Vương giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.

tp-tinh-nguyen-mua-dong-23.jpg
Ngày 13/12, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng﻿ phối hợp tổ chức Chương trình “Tình nguyện nơi Biên giới” hưởng ứng Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026. Ảnh: Giang Thanh
tp-tinh-nguyen-mua-dong-11.jpg
Năm nay, chương trình tình nguyện mùa Đông đến với bà con xã A Vương, một trong 6 xã giáp biên giới trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Với hàng trăm suất quà, bữa ăn cho em và các mô hình sinh kế, tuổi trẻ Đà Nẵng mong muốn giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-5.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã trao tặng 200 suất quà cho người dân gồm gạo, mì tôm, mền, nhu yếu phẩm.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-3.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-4.jpg
Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng 2 máy phát điện phục vụ sinh hoạt địa phương và đồn biên phòng, 2 tivi cho các điểm trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Thành Đoàn Đà Nẵng cũng trao tặng mô hình sinh kế cho 4 hộ thanh niên phát triển kinh tế, sửa chữa nhà do ảnh hưởng mưa bão.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-14.jpg
Tại các điểm trường, hơn 200 suất "Bữa ăn cho em﻿" cũng được phục vụ cho các em học sinh. Ngoài ra, các em còn được trao tặng 200 suất quà dụng cụ học tập; 100 lon sữa, 250 chiếc áo ấm…
tp-tinh-nguyen-mua-dong-6.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-16.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-20.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-9.jpg
Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Phiên chợ 0 đồng được tổ chức, thu hút hàng trăm người dân tham gia mua sắm quần áo, đồ dùng thiết yếu với mức giá 0 đồng.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-24.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-21.jpg
Đoàn công tác đã tổ chức viếng hương và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Giang, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-13.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-25.jpg
Để thực hiện chương trình này, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng đã vận động các mạnh thường quân, các đơn vị, đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị vận động gần 500 triệu đồng.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-19.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-18.jpg
Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng, chương trình “Tình nguyện nơi Biên giới” là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, đặc biệt là các xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn.
tp-tinh-nguyen-mua-dong-17.jpg
tp-tinh-nguyen-mua-dong-22.jpg
“Chúng tôi tin tưởng rằng từng phần quà, từng hoạt động tình nguyện hôm nay sẽ góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp và hy vọng cho người dân trước thềm năm mới, đồng thời, tiếp thêm động lực để bà con nhân dân, thanh thiếu nhi địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các hoạt động ý nghĩa, chung tay xây dựng xã biên giới ngày càng phát triển”, anh Duân nói.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #tình nguyện nơi Biên giới #xã A Vương #Bữa ăn cho em #hỗ trợ sinh kế #tình nguyện mùa Đông #Thành Đoàn Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục