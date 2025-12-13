Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Nhân rộng điều tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu trên không gian mạng

TPO - Ngày 12/12, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 2. Tại hội nghị, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh đoàn viên, thanh niên nhân rộng điều tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu trên không gian mạng.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương. Cụm hoạt động số 2 gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, trong năm 2025, các cấp bộ Đoàn trong Cụm hoạt động số 2 đã chủ động bám sát định hướng của Trung ương Đoàn và của cấp ủy địa phương, thiết kế nhiều hoạt động sáng tạo, linh hoạt, có ý nghĩa thiết thực, triển khai rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong đoàn viên, thanh niên.

Toàn cụm có 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt; 84,4% thanh niên được tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên tham gia chuyển đổi số, phát huy tính chuyên sâu của các lĩnh vực, thế mạnh của các đối tượng, tiếp tục thực hiện chủ trương “3 liên kết”; phong trào thi đua, tình nguyện chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Toàn cụm triển khai thi công 6.984 công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ kinh phí, nhân công, vật liệu xây dựng nhà ở xây dựng mới 35 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, 3.512 ngày công. Phú Thọ xóa 2 nhà tạm, nhà dột nát trị giá 120 triệu đồng; huy động 1.102 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ trên 100 ngày công thực hiện, hỗ trợ xây dựng, tu sửa 12 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hưng Yên hỗ trợ 5 công trình “Xóa nhà dột nát” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng…

Các hoạt động triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được tổ chức Đoàn các cấp trong cụm tập trung triển khai, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức tập huấn và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời tích cực triển khai các hoạt động, tạo môi trường thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ.

Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập suốt đời”; tổ chức đa dạng, sáng tạo các phong trào thi đua. Toàn cụm tuyên dương 20.287 “Sinh viên 5 tốt”, 1.215 “Học sinh 3 rèn luyện”, 7.101 “Học sinh 3 tốt” các cấp.

Các cấp bộ Đoàn trong cụm quan tâm, chú trọng tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều hình thức, giải pháp. Toàn cụm giới thiệu việc làm cho 336.215 lượt thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 545.663 thanh thiếu niên. Trong đó, Bắc Ninh hỗ trợ thanh niên với tổng số vốn hơn 109 tỷ đồng từ Quỹ Thanh niên khởi nghiệp và trên 4,7 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phê duyệt, hỗ trợ vốn cho thanh niên trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn là trên 70 tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn, Đội trong cụm đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Toàn cụm đã hỗ trợ 164.591 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá nguồn lực trên 37 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn được các tỉnh, thành trong cụm quan tâm thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc việc kết nạp đoàn viên năm 2025; hướng dẫn đoàn viên kết nạp mới tham gia học tập 4 bài học lý luận chính trị, đăng ký triển khai “Chương trình rèn luyện đoàn viên”.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, đa dạng, đổi mới với nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của thanh niên như: tập trung tiếp cận, hỗ trợ, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù, thanh niên yếu thế, các tổ chức thanh niên tự lập, đặc biệt là các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích.

Nhân rộng điều tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương cho biết, năm 2025 là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với cả nước triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý mới.

Trong bối cảnh ấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có vai trò then chốt, giữ sứ mệnh tập hợp, định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, các đơn vị Tỉnh Đoàn trong cụm tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đề xuất ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác trước yêu cầu của tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những giải pháp đẩy mạnh công tác Đoàn, thanh niên và thiếu nhi khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập về Mặt trận Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao kết quả, thành tích các Tỉnh và Thành Đoàn trong cụm đã đạt được trong thời gian qua. Các cuộc thi, chuyển đổi số trong chính quyền địa phương 2 cấp, thiên tai luôn có hình ảnh đoàn viên, thanh niên, không khác gì trước khi sáp nhập được các ngành, các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, trong chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng xung kích, khẳng định được vai trò của tuổi trẻ. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong muốn các đơn vị duy trì tinh thần vượt qua khó khăn để làm việc và cống hiến.

Về đề xuất quan tâm cho Đoàn cơ sở, Trung ương Đoàn sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng Bí thư Đoàn xã, phường; đồng thời, các tỉnh trong cụm chuẩn bị nguồn nhân lực, các hội trong tổ chức Đoàn xác định địa bàn trọng yếu để tập hợp thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam kết luận hội nghị.

Các Tỉnh, Thành Đoàn trong cụm có cơ chế đầu tư cho con người, quan tâm phân bổ về các địa bàn đông đoàn viên, thanh niên. Tỉnh Đoàn các cụm cần có thêm lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên để hỗ trợ hoạt động.

Trong thời gian tới, các tỉnh trong cụm quyết liệt công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn. Thời gian qua, nhiều đại hội có sáng tạo trong tổ chức. Các nội dung tuyên truyền đẩy mạnh online. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn và lực lượng khác đẩy mạnh thông tin tích cực, câu chuyện đẹp, đẩy lùi cái xấu, nhất là trên không gian mạng. Trung ương Đoàn sẽ trao đổi với Mặt trận Tổ quốc và các tỉnh trong cụm về đề xuất của tổ chức Đoàn.