Giới trẻ

Google News

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chia sẻ cơ chế tương tác với tài năng trẻ

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trao đổi với Lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của LB Nga, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, T.Ư Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất và năng lực nghiên cứu khoa học cho người trẻ; triển khai cơ chế phát huy và sử dụng tài năng trẻ, đưa tài năng trẻ trực tiếp tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình báo cáo chuyên đề dành cho đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của Liên bang Nga.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lại Đức Vượng - Phó vụ trưởng vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 21 công chức cao cấp của LB Nga.

tienphong-chuyende8.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà lưu niệm đại diện đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của LB Nga. Ảnh: Lâm Đăng Hải
tienphong-chuyende7.jpg
Ông Lại Đức Vượng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Theo Ban Tổ chức, chương trình thăm, trao đổi chuyên đề tại T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động giao lưu chuyên đề giữa hai nước, tăng cường hiểu biết về mô hình tổ chức thanh niên, nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công tác thanh niên và đào tạo cán bộ.

Trình bày chuyên đề “Cơ chế tương tác của T.Ư Đoàn với thanh thiếu niên và nhi đồng có tài”, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, T.Ư Đoàn được Đảng và Nhà nước giao giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, đặc biệt thông qua Đề án 1314/QĐ-TTg giai đoạn 2022 - 2030 với 5 nhóm nhiệm vụ chính, gồm phát hiện, bồi dưỡng, phát huy, hỗ trợ và đồng hành lâu dài.

T.Ư Đoàn đã xây dựng hệ thống cơ chế phát hiện tài năng, mở rộng nguồn dữ liệu nhân tài và tạo môi trường để người trẻ thể hiện tài năng.

Nổi bật có các giải thưởng cấp quốc gia, như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Quả Cầu vàng, Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Thầy thuốc trẻ tiêu biểu, Người thợ trẻ giỏi; các kỳ thi tin học, robotics và các cuộc thi kỹ năng công nghệ có yếu tố quốc tế.

tienphong-chuyende6.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết trình bày chuyên đề tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bên cạnh đó, thiết lập các mạng lưới chuyên môn, tổ chức nghề nghiệp kết nối tri thức trẻ, thúc đẩy chia sẻ tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; các diễn đàn quy mô tạo không gian trao đổi chính sách và lan tỏa tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Anh Triết cũng nêu rõ, T.Ư Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất và năng lực nghiên cứu khoa học cho người trẻ, từ đó góp phần hình thành thế hệ thanh niên “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị và khả năng hội nhập cao. Đồng thời, T.Ư Đoàn tham mưu, triển khai cơ chế phát huy và sử dụng tài năng trẻ, đưa tài năng trẻ trực tiếp tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra phần trao đổi, thảo luận liên quan đến nội dung hỗ trợ thanh thiếu niên có tài tại Việt Nam, như cơ chế vận hành các giải thưởng, kinh nghiệm số hoá công tác giáo dục truyền thống.

tienphong-chuyende1.jpg
tienphong-chuyende5.jpg
tienphong-chuyende2.jpg
tienphong-chuyende4.jpg
Trong chương trình đã diễn ra phần trao đổi, chia sẻ các nội dung về hỗ trợ thanh thiếu niên có tài. Ảnh: Lâm Đăng Hải
Xuân Tùng
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #T.Ư Đoàn #anh Nguyễn Minh Triết #Bí thư thường trực T.Ư Đoàn #Tài năng trẻ #Đoàn Thanh niên #Chương trình đào tạo #Hợp tác quốc tế #Nghiên cứu khoa học #Thanh niên Việt Nam #Liên bang Nga #Việt Nam - Nga

