Tuổi trẻ Gia Lai bước vào nhiệm kỳ ‘tư duy cộng hưởng từ đại ngàn đến đại dương’

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tham dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh.

Không thể tư duy theo lối mòn

Phát biểu chỉ đạo, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, ghi nhận những kết quả ấn tượng mà tuổi trẻ Gia Lai đạt được. Chị Trang nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, nhiệm kỳ của sự "Hợp nhất - Định hình - Bứt phá". Do vậy, trong 5 tới, tuổi trẻ Gia Lai không thể tư duy theo lối mòn của một tỉnh miền núi đơn thuần hay một tỉnh duyên hải riêng biệt.

“Tư duy của nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải là tư duy của sự cộng hưởng từ đại ngàn đến đại dương với những lợi thế, tiềm năng to lớn”, chị Trang nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trương Định

Để góp phần đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, chị Trang đề nghị Tỉnh Đoàn Gia Lai cần tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, trước tiên phải bắt đầu từ tư duy công tác, chú trọng chất lượng, kết quả cụ thể. Cán bộ Đoàn phải thực hiện phương châm "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đó, 3 Dễ đó là “dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; 3 Rõ đó là “rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn” và 3 Đo đó là “đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động”.

Để làm được điều đó, cần tăng cường chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho hoạt động của Đoàn. Mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn phải biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng dữ liệu, AI và nền tảng số để phục vụ công tác của mình.

Thứ hai, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, không để có tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi”, “miền núi, miền biển” mà phải thống nhất nhận thức và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên mọi miền cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai mới. Cần chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần “3 thống nhất”: lý tưởng - mục tiêu - hành động của thanh niên đều gắn với lý tưởng, mục tiêu của Đảng và quê hương. Thứ ba, chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà được đo lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và bằng sự trưởng thành của thanh niên.

“Trong triển khai phong trào hành động cách mạng nhiệm kỳ tới, phải bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh. Đồng thời phải tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển toàn diện thanh niên. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi và phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, chị Trang đề nghị.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đồng tình với 5 nội hàm trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong trong kỷ nguyên mới” mà Đại hội đã xác định. Song song đó, cũng đề nghị Tỉnh Đoàn Gia Lai nghiên cứu thiết kế các nội dung, chương trình hoạt động để giúp thanh niên tham gia tích cực vào phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, sản xuất sạch, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch… Tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên sâu, xây dựng các dự án tình nguyện hướng tới hỗ trợ đồng bào, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi là người dân tộc thiểu số.

Thứ tư, cần chú trọng có giải pháp phù hợp trong xây dựng tổ chức, có cơ chế hỗ trợ, định hướng, giúp đỡ các cơ sở Đoàn của khu vực khó khăn; phát huy thế mạnh riêng có, đặc thù của từng địa phương, để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở. Thứ năm, cần đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu công việc ngày càng cao, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, thì mỗi cán bộ phải tự nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để đảm đương trách nhiệm được tổ chức giao phó, nhưng đó cũng là cơ hội rất lớn để rèn luyện, trưởng thành.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa mới ra mắt. Ảnh: Trương Định

Tuổi trẻ phải là lực lượng tiên phong

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực cũng như sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời gian qua. Thời gian tới, ông Lương đề nghị tuổi trẻ tỉnh nhà phải là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc quê hương.

Cần chuẩn bị tốt đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng để tham gia vào hệ thống chính trị; không chỉ vững về kiến thức, kỹ năng, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ…, mà còn phải sở hữu tư duy mới, hành động mới, phù hợp với yêu cầu và bối cảnh phát triển hiện nay. Tiếp tục nâng cao phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương phát biểu. Ảnh: Trương Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của thanh niên cũng như Tổ chức Đoàn. Ông Lương nhấn mạnh tinh thần tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo điều kiện, kịp thời cổ vũ và động viên để tổ chức Đoàn và lực lượng trẻ phát huy tốt năng lực, đảm đương hiệu quả chức trách, nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, trước mắt là xây dựng tương lai cho chính bản thân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.