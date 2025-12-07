Anh Phan Thế Công giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Ngày 7/12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2029 diễn ra với sự tham gia của 264 đại biểu chính thức, là những cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 239.000 hội viên và hơn 780.000 thanh niên tỉnh Đồng Nai.

Các ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa I

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hà Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức thành viên của Hội; đại diện lực lượng vũ trang, tôn giáo, dân tộc và các mô hình thanh niên tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Phan Thế Công - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai cho biết Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và các dự án hạ tầng chiến lược. Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên Đồng Nai trong xây dựng và phát triển tỉnh; đồng thời là diễn đàn để hội viên, thanh niên tham gia góp ý, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị của đại hội cho thấy trong giai đoạn 2024 - 2025, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh triển khai 173 công trình thanh niên; thu hút hơn 175.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng hơn 345.000 cây xanh; hỗ trợ an sinh cho hơn 32.000 lượt người dân; hỗ trợ 22 dự án khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng số cho hơn 97.000 thanh niên. Các mô hình tập hợp thanh niên tiếp tục mở rộng, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho thanh niên tỉnh nhà.

Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2029, đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Bồi dưỡng thế hệ thanh niên Đồng Nai có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên. Với khẩu hiệu hành động: Thanh niên Đồng Nai Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Lập nghiệp - Giữ nước, đại hội đã đề ra hệ thống 12 chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi; chương trình Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh vững mạnh; các chương trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2029.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn- Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận những thành tích nổi bật của Hội LHTN tỉnh Đồng Nai, đồng thời đánh giá cao với những đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn của Đại hội về những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. “Tôi tin tưởng rằng, đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu được đúc rút ra để chúng ta cùng nhau thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục, để công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh không ngừng phát triển, vươn lên bứt phá trong nhiệm kỳ mới”.

Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai Phan Thế Công.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam yêu cầu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I đã xác định rõ những mục tiêu ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn tới, trong đó tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh và cải thiện toàn diện đời sống nhân dân. Những mục tiêu này đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ tri thức, kỹ năng và công nghệ mới; khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó xây dựng lớp thanh niên Đồng Nai trở thành nguồn lực quan trọng của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2029 đã hiệp thương chọn cử 45 ủy viên vào Ủy ban Hội. Anh Phan Thế Công – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai được cử chọn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Các Phó Chủ tịch Hội gồm các anh, chị: Đặng Thị Mỹ Lành; Phạm Thị Thu Thảo; Lại Tiến Sĩ; Bùi Xuân Dũng; Đặng Quốc Nghi.