Tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới

TPO - Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, đánh dấu bước khởi đầu cho một tổ chức Đoàn thống nhất, có tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/12.

Nhiều dấu ấn quan trọng

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh Đoàn Gia Lai đánh giá mặc dù tỉnh vừa trải qua quá trình tổ chức lại đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và chịu tác động nặng nề của thiên tai, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn đạt nhiều dấu ấn quan trọng. Nổi bật nhất là tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được duy trì nề nếp, tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại cơ sở đã phát huy cao vai trò trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới và tham gia các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng.

Tuổi trẻ Gia Lai ra quân khắc phục hậu quả sau bão, lũ vừa qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là một số cơ sở Đoàn còn lúng túng trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào; khả năng nắm bắt tình hình thanh niên và phản hồi chính sách ở một số nơi còn chậm; hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số về sinh kế, việc làm bền vững và kỹ năng số vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, tương tác với thanh niên tuy đã triển khai nhưng vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai (thứ 2 bên phải) chia sẻ những khó khăn﻿ với người dân xã Phù Mỹ Đông bị thiệt hại sau bão số 13.

Định hướng mới trong bối cảnh mới

Theo anh Phạm Hồng Hiệp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt vì là kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, đánh dấu bước khởi đầu cho một tổ chức Đoàn thống nhất, có tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Điểm mới nổi bật là đưa mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu chuyển đổi số vào trọng tâm chương trình hành động. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn mạnh dạn đề xuất các nội dung, giải pháp gắn với đặc thù tỉnh miền núi, đa dân tộc, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực số và khả năng tập hợp thanh niên tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐVTN tích cực tham gia hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Gia Lai xác định nhiệm vụ trung tâm là phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới đó là: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn phù hợp mô hình tổ chức mới. Trọng tâm là tiếp tục tái cấu trúc các khâu công việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, điều hành và triển khai phong trào; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đổi mới cơ chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm hoạt của tổ chức Đoàn thực sự linh hoạt, hiệu quả.

Kiên trì thực hiện đột phá về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và rèn luyện thực tiễn, nhằm hình thành lực lượng cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu dẫn dắt thanh niên trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Triển khai các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng khai thác công nghệ AI, năng lực nghiên cứu - ứng dụng khoa học kỹ thuật; hình thành các không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm số, câu lạc bộ STEM. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận tri thức mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, kết nối thị trường; khuyến khích mô hình kinh doanh gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tuyên dương thanh niên sống đẹp.

Đồng thời, phát huy vai trò thanh niên trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng môi trường xã hội văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa văn hóa số, lối sống số, trách nhiệm công dân số trong thanh niên; thúc đẩy tinh thần đoàn kết các dân tộc, xây dựng không gian số lành mạnh, an toàn.