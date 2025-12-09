Sáng tạo và công nghệ song hành như thế nào trong nghệ thuật truyền thống

Câu chuyện của Phùng Minh Cương, nghệ sĩ xiếc trẻ xuất hiện trong tập 3 chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy của Samsung, là minh chứng khẳng định khi dám chấp nhận thay đổi, công nghệ chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chuyển mình để đạt đến những thành tựu vượt trội.

Tư duy "gập giới hạn" - chìa khóa dấn thân của người trẻ

Hành trình của Phùng Minh Cương là một chuỗi các quyết định dấn thân. Sau những năm tháng rực rỡ đầu tiên tại trường xiếc, anh rơi vào giai đoạn chán nản khi làm việc ở Phú Quốc. Anh chia sẻ: “Em cảm thấy mình như là một con robot được lập trình sẵn, đến giờ đó đi ra đó làm việc, hết giờ đi về, ngày nào cũng lặp lại”.

Trăn trở của người làm nghệ thuật về sự “vươn mình”

Mức lương ổn định như "vòng an toàn" đầy cám dỗ, khiến nhiều đồng nghiệp của anh không dám bước ra vì sợ không làm lại được số tiền đó ở thành phố. Đây cũng là “giới hạn” mà hầu hết mọi người trẻ phải đối mặt: giới hạn tài chính, giới hạn sự thoải mái và giới hạn của tư duy ổn định.

Nhưng bứt phá thường chỉ xuất hiện khi cá nhân biết đối mặt với giới hạn. Đó là sự thừa nhận những điều còn hạn chế, còn bó hẹp tương lai đang hiện hữu xung quanh, ví dụ sự nhàm chán của công việc lặp lại hay rủi ro tài chính trong những năm tháng lập nghiệp… Thay vào đó, người trẻ mạnh dạn đổi mới, không ngừng cải thiện mình để tìm hướng phát triển phù hợp.

Quyết định xin nghỉ việc, vào TP. Hồ Chí Minh xây dựng lại sự nghiệp từ con số 0 của Minh Cương là một hành động “gập giới hạn” như vậy. Khi đối diện với những lời khuyên về cân nặng sẽ cản trở khả năng biểu diễn, anh đã biến căng thẳng thành quyết tâm. Nỗ lực giảm 10kg trong hai tuần không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn là bằng chứng cho tinh thần dám thay đổi để xứng đáng với vai diễn chính đầu tiên, cũng chính là thành tựu đầu tiên của sự dấn thân.

Công nghệ đồng hành và sự tiến hóa của nghệ thuật

Với những người làm sáng tạo và nghệ thuật như Minh Cương, “thành tựu” không dừng lại ở việc tìm được con đường phù hợp để cháy hết mình với nghề nghiệp. Thành tựu còn là khi họ biết tận dụng công nghệ để thổi hồn hiện đại vào nghệ thuật truyền thống.

Ngành xiếc giờ đây đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức nghệ thuật giải trí khác như âm nhạc và phim ảnh. Minh Cương nhận định: “Xiếc dần dần mất đi một lượng khán giả nhất định”. Vì thế, nếu cứ đứng yên nhìn, xiếc sẽ thụt lùi. Quyết định tiếp tục phát triển và mang công nghệ vào trong xiếc là bước chuyển mình mang tính sống còn. Thay vì biểu diễn truyền thống đơn thuần, họ đã mạnh dạn “đánh nhạc sống, đưa LED, ánh sáng, câu chuyện nhiều lớp lang để có thể vươn kịp với thời đại”. Nhờ đó, xiếc được sống với những kỹ thuật truyền thống cộng với hơi thở của thời đại, và được khán giả đón nhận. Đây là ví dụ điển hình về việc công nghệ trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển mình.

Người trẻ Việt ngày nay có lợi thế lớn là mức độ sẵn sàng của công cụ AI hiểu tiếng Việt như Galaxy AI và Gemini Live. Các công nghệ này giúp tối ưu hóa công việc, lại kiêm vai “bạn đồng hành” hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo. Khi cần ý tưởng mới cho kịch bản, ánh sáng sân khấu, hay cách thức truyền thông, AI có thể nhanh chóng tổng hợp, phân tích và đưa ra gợi ý. Công nghệ cũng giúp loại bỏ các bước lặp lại nhàm chán, giải phóng thời gian và năng lượng của người làm nghệ thuật để tập trung vào khâu quan trọng nhất: sáng tạo và luyện tập. Hơn nữa, khả năng dịch thuật, tổng hợp nội dung đa ngôn ngữ của AI giúp các nghệ sĩ tiếp cận được các xu hướng, kỹ thuật biểu diễn mới nhất trên thế giới, từ đó dễ dàng vươn kịp với thời đại.

Công nghệ đưa nghệ thuật thăng hoa

Áp dụng công nghệ hiện đại không chỉ dừng lại ở sân khấu xiếc. Đối với bất kỳ cá nhân nào, việc sử dụng các công cụ AI để học hỏi kỹ năng mới, phân tích thị trường, hoặc tối ưu hóa hồ sơ cá nhân, đều là cách hiệu quả để thể hiện tinh thần dám làm, dám đối diện với bất định và tìm kiếm thành công mới.

Câu chuyện của Phùng Minh Cương không chỉ về đam mê xiếc, mà như lời khẳng định đầy cảm hứng: Khi bạn dám thừa nhận giới hạn, dám bước ra khỏi vùng an toàn và sử dụng công nghệ như một đòn bẩy, bạn sẽ tìm thấy con đường để bứt phá không giới hạn, đạt được những thành tựu rực rỡ mà bạn thực sự nên thuộc về.

Tiếp nối câu chuyện ‘Tôn vinh giá trị Việt’ truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy. Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình ‘vươn mình’ theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu.

Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.