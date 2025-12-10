Tuổi trẻ Gia Lai kỳ vọng trên chặng đường mới

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là nơi gửi gắm khát vọng của đoàn viên, thanh niên về một chặng đường mới.

Chia sẻ trước thềm Đại hội, anh Nguyễn Đức Tôn - Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn, bày tỏ sự kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đẩy mạnh việc hiện thực hóa, chuyển giao các sản phẩm, kết quả nghiên cứu từ các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Trong đó, cần đa dạng hơn nữa chương trình tình nguyện, đặc biệt chú trọng đến địa bàn khó khăn vùng biên giới, ven biển, hải đảo để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Anh Nguyễn Đức Tôn - Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn.

“Tôi kỳ vọng cán bộ Đoàn tỉnh nhà cần phát huy sức trẻ, thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu cao của công việc, dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân, đặc biệt hãy yêu việc mình làm để làm việc mình yêu", anh Tôn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn cũng bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc khát vọng cống hiến và phát huy trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn.

“Tin tưởng rằng Đại hội sẽ đề ra những định hướng, giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới”, chị Vi nói.

Hướng về Đại hội, tuổi trẻ xã Ia Hiao cho biết đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới với nhiều khát vọng và cơ hội. Đoàn xã luôn sẵn sàng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của tỉnh nhà.

Tại xã vùng cao của tỉnh Gia Lai, chị Đinh Thị Điếc - Bí thư Chi đoàn trường Mần non An Lão xem Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công tác Đoàn tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Những dấu ấn của tuổi trẻ Gia Lai trong chiến dịch hè năm 2025 tại các xã vùng cao.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Tỉnh Đoàn sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, mở rộng các sân chơi, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống để đoàn viên, thanh niên ở cơ sở đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện phát triển”, chị Đinh Thị Điếc chia sẻ.