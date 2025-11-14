Tuổi trẻ Gia Lai, TPHCM chung tay hỗ trợ người dân vùng bão

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Định
TPO - Bão số 13 đi qua để lại nhiều khó khăn cho người dân tỉnh Gia Lai, những món quà nghĩa tình từ tuổi trẻ tỉnh nhà và tuổi trẻ TPHCM đã kịp thời động viên, chia sẻ.

Ngày 13/11, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 tại xã An Lương, tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho 200 hộ gia đình mỗi phần trị giá 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục khó khăn sau bão. Bên cạnh đó, đoàn còn hỗ trợ cho 6 hộ gia đình có nhà bị sập, mỗi hộ 40 triệu đồng để giúp bà con sớm sửa chữa, ổn định nơi ở. Các suất quà do Thành Đoàn TPHCM hỗ trợ.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, trao quà cho người dân.

Trước đó, tại xã Phù Mỹ Bắc, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Thành Đoàn TPHCM cũng trao 200 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Tại xã Phù Mỹ Đông, đoàn tiếp tục trao 200 suất quà cho các hộ dân thiệt hại do bão và 1 hộ bị sập nhà.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 40 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ hai địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống.

Trương Định
#bão #Gia Lai #TPHCM #Bão số 13 #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Thành Đoàn TPHCM

