Tuổi trẻ Gia Lai tham gia khắc phục hậu quả bão số 13

TPO - Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, hàng nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra .

Những ngày qua, lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ E23 cũng ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão 13 gây ra. Clip: H.N

Ngay sau bão số 13 quét qua, trước những hậu quả nặng nề do bão để lại, màu áo xanh thanh niên lại phủ khắp các con đường, trường học, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các đội thanh niên xung kích nhanh chóng thu dọn cây cối ngã đổ, thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh, hỗ trợ người dân chằng lại mái nhà, che chắn tạm các vị trí bị hư hỏng, vệ sinh trường học, trụ sở, khu dân cư... Nhiều đội làm việc xuyên trưa, thậm chí làm đêm để kịp tiến độ, sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp, an toàn.

Đặc biệt, có sự phân công, bám sát nhu cầu của chính quyền địa phương và người dân để tổ chức các hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

578266211-1149480747373770-1443401612066735471-n-4237.jpg
577511551-1149480700707108-3618498548201097306-n-6308.jpg
l3-2039.jpg
Tuổi trẻ Gia Lai dọn dẹp cây ngã đổ sau bão.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, trước bão, Tỉnh Đoàn đã thành lập 142 đội hình thanh niên xung kích bão lũ cấp xã và 1 Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên xung kích bão lũ cấp tỉnh với 1.510 thành viên.

Nhiệm vụ tập trung tuyên truyền về cơn bão cho người dân, bên cạnh đó phối hợp chính quyền địa phương di tán dân, đảm bảo hậu cần cho các khu vực tập trung.

Trong bão, thông qua đường dây nóng, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã nhận hàng trăm cuộc gọi qua đó đã kịp thời chuyển cho bộ phận trực ban tại các địa phương để hỗ trợ giúp đỡ kịp thời người dân.

Đặc biệt, các xã, phường Đoàn cũng công khai số điện thoại của Bí thư Đoàn để người dân thuận tiện liên hệ, giảm thiểu tình trạng quá tải của bộ phận trực ban tại các xã, phường.

tp-d0-9063.jpg
Các bạn sinh viên Lào chung tay khắc phục bão trên địa bàn Quy Nhơn.

Sau bão, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã ra quân 150 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả. Toàn tỉnh có gần hơn 4.800 ĐVTN tham gia, rải đều các điểm, tránh tình trạng dồn cục bộ, không hiệu quả.

Trong đó, ưu tiên số 1 là phối hợp dọn dẹp khuôn viên, lợp mái ngói các điểm trường học, trung tâm y tế cấp xã; hỗ trợ sửa nhà dân bị hư hỏng (chủ yếu lợp mái nhà); phối hợp chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các đơn vị Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Tỉnh đội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ E23, Công an tỉnh (khu vực đường Nguyễn Tất Thành); công ty vệ sinh môi trường (các tuyến đường trong nội thành Quy Nhơn cũ).

tp-l2.jpg
tp-d10.jpg
tp-l6.jpg
Tuổi trẻ Gia Lai chung tay khắc phục hậu quả bão.
tp-1-8376.jpg
Ra quân vệ sinh trường học.
tp-i4.jpg
Tỉnh Gia Lai hiện cũng huy động tổng lực ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Trương Định
