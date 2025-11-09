Sau bão số 13, người dân ở Gia Lai chen nhau mua đá lạnh vì mất điện kéo dài

TPO - Mất điện nhiều ngày sau bão số 13, người dân ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai phải chen nhau trước các cơ sở bán đá. Từng bao đá trở thành “cứu tinh” giúp họ giữ cá, thịt, thực phẩm tươi sống trong cảnh điện chưa được khôi phục.

Sáng 9/11, rất đông người dân tập trung, xếp hàng dài tại một cơ sở cung cấp đá viên trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) để chờ mua đá lạnh.

Theo người dân, trước khi bão vào, bà con đã tích trữ nhiều đồ ăn, thực phẩm tươi sống như cá, thịt… Khi bão số 13 càn quét, nhiều trụ điện bị đổ làm nhiều địa bàn các xã, phường ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị mất điện.

Hai ngày qua, người dân phải chen nhau trước các cơ sở bán đá. Từng bao đá trở thành “cứu tinh” giúp họ giữ cá, thịt, thực phẩm tươi sống trong cảnh điện chưa được khôi phục.

Chị Nguyễn Trang Nhung (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, vợ chồng chị phải chờ hơn 2 tiếng mới mua được một bao đá giá 20.000 đồng để bảo quản thịt, cá tươi sau 2 ngày mất điện.

Người dân xếp hàng chờ mua đá lạnh vào ban đêm.

Người dân mua đá tại một cơ sở vào sáng 9/11.

Những bao đá lạnh như "cứu tinh" giúp họ giữ cá, thịt, thực phẩm tươi sống trong cảnh điện chưa được khôi phục.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh còn 275.085 khách hàng chưa có điện, riêng khu vực phía Đông tỉnh đang mất điện 263.954 khách hàng, chiếm tỷ lệ hơn 52%.

Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay đơn vị huy động nguồn lực tại chỗ 1.200 người và Tổng Công ty Điện lực miền Trung huy động thêm các đơn vị từ các công ty điện lực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi với hơn 500 nhân lực, 50 xe chuyên dụng để hỗ trợ Gia Lai khôi phục cấp điện lại trong thời gian sớm nhất.