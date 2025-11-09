Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chạy đua thời gian để học sinh trở lại trường sau thiên tai kép ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Sau cơn bão số 13 kết hợp ngập lụt, 226 cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề. Giáo viên cùng các lực lượng đang gấp rút dọn dẹp, khắc phục để học sinh sớm quay trở lại trường trong điều kiện an toàn.

Cơn bão số 13 quét qua tỉnh Đắk Lắk chưa kịp lắng lại, nước lũ từ thượng nguồn tràn về, tạo nên thiên tai kép khiến nhiều địa phương rơi vào cảnh tan hoang. Xã Đồng Xuân là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều trường học bị ngập sâu, cây cối đổ, mái tôn hư hỏng, khiến việc dạy và học bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ngày 8/11, ngay khi nước rút, các thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân) đã có mặt từ sáng sớm, tham gia dọn dẹp, thu dọn mái che hư hỏng, đồng thời thuê máy bơm hút nước để nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Các thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc dọn trường sau lũ.

Các thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc dọn trường sau lũ.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn Bắc, cho biết: Ngoài trường chính, nhà trường còn có 3 điểm trường với tổng số 367 học sinh. Nước ngập sâu hơn 2 m, nhiều cây xanh bị đổ và mái che khu vực để xe bị tốc, khiến việc ổn định cơ sở vật chất trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc, tham gia dọn dẹp trường học.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Sơn Bắc, tham gia dọn dẹp trường học.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tính đến sáng 8/11, toàn tỉnh có 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại với tổng giá trị ước tính khoảng 22,8 tỷ đồng, trong đó 38 đơn vị trực thuộc sở thiệt hại gần 5 tỷ đồng.

Hậu quả cụ thể gồm tường rào, cổng trường, phòng học hư hỏng, mái tôn tốc mái, 1.024 cây xanh gãy đổ, 654 bộ bàn ghế và 176 bộ máy tính hư hỏng, cùng bùn đất và rác thải tràn vào lớp học.

tp-10.jpg
tp-z7198905823337-60ab94329bb67ca822bc5ee8265a4c20.jpg
tp-9.jpg
Cây xanh của Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp, xã Xuân Cảnh bị gãy đổ.

Trước tình hình này, ngành giáo dục phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, quân đội, đoàn viên thanh niên triển khai khẩn trương các biện pháp: dọn vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra an toàn trường lớp, ưu tiên sửa chữa các hạng mục thiết yếu. Đảm bảo vệ sinh và an toàn trường học cần được hoàn thành trước ngày 10/11.

tp-3.jpg
tp-4.jpg
Trường học tan hoang sau bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu chỉ tổ chức dạy học khi đã được xác nhận đủ điều kiện an toàn. Tuyệt đối không để học sinh học tập trong các phòng học chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, các trường điều chỉnh kế hoạch học bù, triển khai học trực tuyến nếu điều kiện cho phép, và hỗ trợ học sinh bị thiệt hại về sách vở, đồ dùng học tập. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và duy trì tiến độ học tập sau bão.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng chính quyền các địa phương chủ trì khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường học, nhằm đảm bảo học sinh trở lại trường sớm nhất và an toàn nhất.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bão số 13 #thiệt hại #trường học #giáo viên #khắc phục

